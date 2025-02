Paola Egonu da Fazio e quella frase che non ti aspetti: "Avremmo voluto farlo tutti..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Paola Egonu è tornata a parlare del tema del razzismo. La campionessa di pallavolo ha sottolineato: "Ho l'onore di essere un'atleta privilegiata, ma so che il razzismo è ancora presente". La stella della nazionale femminile ha raccontato al conduttore che, sin da piccola, i suoi genitori le avevano sempre detto che avrebbe dovuto lavorare il doppio per emergere, un insegnamento che l'ha accompagnata nel corso della sua vita. "In passato avevo smesso di parlarne, ma oggi credo sia fondamentale sensibilizzare su questo tema. Le nuove generazioni non vedono più la diversità come una minaccia e spero che la nostra vittoria con la nazionale d'oro possa dimostrare che l'unione è la chiave per il successo".

Riferendosi alla storica impresa di Parigi, Paola si è detta emozionata: "È il coronamento di un sogno che coltivavo da tutta la vita. Con le mie compagne abbiamo scritto la storia. È il sogno che nutri fin da bambina e che ti spinge a non mollare mai. Ancora non ci credo". Un altro ricordo che l'ha profondamente segnata è l'esperienza al Festival di Sanremo, un'avventura che le ha lasciato un'impronta indelebile.

Tuttavia, poco prima di salire sul palco dell'Ariston, Paola aveva dovuto affrontare numerosi attacchi sui social, che l'avevano ferita al punto da farle pensare di ritirarsi.

Durante la messa in onda di un video che ricordava uno di questi brutti momenti, Fazio ha espresso il suo sostegno: "Avremmo voluto abbracciarti tutti". Parole che hanno spinto Paola a limitarsi a un sorriso, segno di un disagio che, nonostante tutto, non ha voluto mostrarsi troppo.