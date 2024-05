"Parla sempre di lei con gli amici". L'indiscrezione su Fedez e Taylor Mega

Da quando la Rai ha annunciato che Fedez non sarà ospite di Alessandro Cattelan nel nuovo programma "Da vicino nessuno è normale", il rapper è sparito dai social network. "Motivi di salute", si legge nella nota ufficiale che ha anticipato l'assenza di Federico Lucia dalla puntata del 20 maggio. Eppure, nelle ultime ore del cantante di Rozzano si è parlato parecchio soprattutto per un nuovo gossip legato all'influencer Taylor Mega.

Dopo essere stato paparazzato diverse volte in compagnia della modella Ludovica Di Gresy, in molti hanno dato per scontato che il rapper avesse trovato una nuova fidanzata dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. I due sostengono di essere solo amici ma l'assidua frequentazione getta molti dubbi sulle loro dichiarazioni. Di certo Federico Lucia sembra avere una preferenza per le bionde e per una in particolare, Taylor Mega, influencer e imprenditrice da 2,8 milioni di follower.

Fedez, Taylor Mega e Tony Effe

Secondo Dagospia, infatti, Taylor sarebbe l'ultima fissa del rapper: "Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?". Una domanda alla quale si aggiunge un dilemma: si tratta di infatuazione o voglia di fare arrabbiare l'ex amico Tony Effe? Taylor Mega, oltre a essere una delle influencer più richieste e seguite del panorama italiano, è infatti la storica ex fidanzata del rapper Tony Effe nonché amico, fino a poco tempo fa, proprio di Fedez. Niente di male, penserà chi frequenta l'ambiente, del resto Lazza ha una relazione con un'ex fiamma proprio di Fedez e i due sono ancora amici.

A giudicare dai rapporti che ci sono oggi tra i due rapper, però, l'infatuazione sembra essere la causa proprio della rottura. Tony e Fedez non si seguono più sui social network e Cristiano Iovino, il personal trainer aggredito a Milano pare proprio dal rapper e da alcuni ultras milanisti, era con Tony Effe a Ibiza pochi giorni dopo il pestaggio. Neppure Taylor Mega e Tony si seguono più sui social mentre Federico Lucia e Taylor sì e questo potrebbe dire molto di una possibile frequentazione tra i due lontano dagli occhi indiscreti.

Fedez sparito dai social

Mentre il gossip si infiamma e la giustizia cerca di fare luce sul coinvolgimento di Fedez nel pestaggio di Iovino, il rapper è sparito dai social. Nessuna foto e nessun video nelle ultime ventiquattro ore sono state pubblicate sulla pagina Instagram del rapper. Una strana coincidenza visto l'annuncio del forfait a Cattelan (per la prima puntata del suo nuovo programma su Rai2) e gli ultimi rumor.

La scelta potrebbe essere dettata dai "problemi di salute" per i quali il cantante avrebbe rinunciato all'ospitata in Rai, ma anche dai guai giudiziari che lo vedono coinvolto.