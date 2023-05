"Parmigiano, olio extravergine, pomodori: ecco cosa mangia Carlo III". Parla lo chef dei royals Enrico Derflingher

Un nuovo re siede sul trono d'Inghilterra e con mia grande felicità Re Carlo III è un grande amante della cucina italiana (chissà cosa pensa al riguardo il Financial Times). Oggi ho l'onore di intervistare colui che ha portato il nuovo re ad innamorarsi del piatti del Bel Paese, il grandissimo italiano Enrico Derflingher, per anni chef ufficiale a Buckingham Palace. In questi giorni è stato ospite d'onore all'importantissima kermesse "Tutto Food" a Milano, ma finalmente ho avuto l'opportunità di intervistarlo.

Per cominciare sono curiosa di chiederti: cosa ti ha portato a diventare chef?

Posso dire di esserci nato in cucina, appartengo ad una famiglia di ristoratori del lago di Como. Ho frequentato l'istituto alberghiero perché cucinare era quello che più desideravo nella vita. Non mi sono limitato ai ristoranti di famiglia, il mio desiderio era quello di girare per il mondo.

Quale è stata l'esperienza che ti porti maggiormente nel cuore?

Sicuramente aver avuto l'onore di cucinare personalmente per la famiglia reale inglese.

Come sei riuscito ad arrivare Buckingham Palace?

Vinsi un concorso importantissimo indetto da casa Windsor tramite l'ambasciata italiana a Londra. Ricordo con emozione che fui accompagnato dal nostro corpo diplomatico e introdotto a palazzo al cospetto di sua maestà la Regina Elisabetta e al tempo il Principe di Galles Carlo. Con quest'ultimo si instaurò un rapporto di fiducia particolare tanto da diventare chef personale del principe Carlo e della sua famiglia. Mi trasferì con loro in una bellissima residenza a Kensington.

Quali erano i gusti reali?

Ho avuto l'opportunità di far conoscere a Carlo molte eccellenze italiane come il Parmigiano Reggiano, il nostro olio extravergine, i nostri pomodori e le nostre verdure. Tutto proveniente da piccoli produttori italiani ma di altissima qualità. Carlo ha sempre tenuto moltissimo alla genuinità dei prodotti, tanto da arrivare ad istituire degli orti per la propria produzione. Un vero e proprio precursore del Km 0.

Sicuramente a palazzo ti sarà capitato di servire i tuoi capolavori a personaggi noti, puoi farci qualche nome?

Certamente. A corte sono venuti a pranzo e cena, uomini e donne che hanno fatto la storia. Ho cucinato per Papa Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, Nelson Mandela, solo per citarne qualcuno.

Ora che Carlo è salito al trono, cambierà l'etichetta e il cerimoniale a tavola?

Non credo, la monarchia inglese è sempre stata molto rigida e conservatrice. Di certo continueranno come hanno fatto negli ultimi 100 anni.

Torneresti a cucinare a palazzo?

Ogni cosa a suo tempo, ho già vissuto una meravigliosa esperienza che porterò sempre nel cuore. Al momento sono impegnato nel portare avanti le iniziative di tutela e difesa alimentari di Euro-Toques Italia, associazione di cui sono orgogliosamente il presidente.