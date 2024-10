Il party, i paparazzi, le nozze e l'overdose: la storia d'amore tra Lapo Elkann e Martina Stella

Durò tre anni, dal 2003 al 2005, la storia d'amore tra Lapo Elkann e Martina Stella. Galeotto fu l'evento per la presentazione dalla nuova Ypsilon, ma la coppia non resistette alla pressione mediatica e al difficile periodo personale vissuto dal rampollo di casa Agnelli nel 2005.

L'incontro all'evento

Giugno 2003. La casa automobilistica Lancia organizza un evento mondano per presentare il nuovo modello di Ypsilon. Nella suggestiva location di un castello alle porte di Roma, vengono invitati numerosi volti noti del cinema e della televisione italiana e tra loro c'è anche Martina Stella. La giovane fiorentina ha 19 anni e è uno degli astri emergenti del cinema grazie all'interpretazione ne "L'ultimo bacio" di Gabriele Muccino. Al party c'è anche il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann, che si occupa di curare l'immagine dell'azienda e tra loro nasce subito un'intesa. Lapo la coinvolge nella presentazione della vettura e le foto di Martina al fianco di Elkann al taglio della torta dedicata alla nuova Ypsilon fanno ben presto il giro del web.

La prima copertina

Nell'ambiente cominciano a circolare molti gossip e ben presto la frequentazione tra Lapo e Martina diventa pubblica. Il settimanale Chi dedica alla coppia la copertina e pubblica le prime foto del rampollo di casa Agnelli e della giovane attrice fiorentina insieme mentre si scambiano un bacio e gesti romantici fuori dall'abitazione della Stella. Pochi giorni dopo l'uscita del numero di Chi, è Novella2000 a rendere pubblici gli scatti di una romantica serata di Martina e Lapo trascorsa a Milano Marittima alla cena di gala del torneo di tennis Vip Master. Pensando di non essere visti, i due vengono paparazzati fuori dal locale mentre si baciano appassionatamente.

La calda estate di Lapo e Martina

Estate 2003. Elkann e Martina Stella fanno ormai coppia fissa e i paparazzi li rincorrono in ogni angolo del mondo per immortalarli in vacanze tra Milano Marittima, Miami e escursioni in yacht. Sono proprio i party a bordo della lussuosa imbarcazione del rampollo di casa Agnelli a finire sulle copertine delle riviste di cronaca rosa per la presenza di star come Naomi Campbell e Linda Evangelista. Parlare pubblicamente del loro amore rimane però un tabù. Intervistata da Donna Moderna, Martina non conferma né smentisce la relazione con Lapo, ma chiarisce: " Posso solo dire che non ho mai vissuto dei flirt. In ogni storia d'amore, c'è stato almeno un momento in cui ho pensato: 'È l'uomo della mia vita '".

Il trasferimento a Torino

L'arrivo dell'autunno porta un grande cambiamento nella vita di Martina Stella. L'attrice è appena stata scritturata per prendere parte alla fiction Mediaset "Le stagioni del cuore" e decide di trasferirsi da Roma a Torino, dove si trova il set della serie. È l'occasione per iniziare la convivenza con Lapo, che si mostra sempre più innamorato della giovane fiorentina. Martina entra ufficialmente in famiglia e la sua presenza allo stadio durante Juventus - Roma al fianco di Lapo, Jaki e la zia Allegra, moglie di Umberto Agnelli, lo testimonia.

Le prime parole di Martina su Lapo

Dopo avere trascorso il Capodanno con Lapo in Marocco, ospite della famiglia Agnelli, Martina torna in Italia pronta per nuovi impegni professionali. Vanity Fair le dedica la copertina per il suo successo nel mondo del cinema ma, parlando della relazione con Elkann, frena gli entusiasmi: "Non amo i gossip. Vivere alle spalle di un uomo non è in linea con me. Vengo da una famiglia di donne, gli uomini o sono morti o sono scappati o li abbiamo buttati fuori. Io sono molto indipendente. Il mio agente mi ha sgridato. Mi ha detto che espormi con uno dal cognome tanto importante mi danneggia e ha ragione. Io non voglio essere conosciuta per i fidanzati, ma per i film e i lavori che faccio ".

Segnali di crisi

Primavera 2004. Dopo avere trascorso l'inverno sulle piste da sci, Lapo e Martina si fanno vedere a Portofino. I due cenano in piazzetta insieme a una coppia di amici, ma pochi giorni dopo l'uscita delle foto sui giornali, fonti vicine alla coppia parlano di crisi. Il settimanale Eva3000 pizzica Lapo da solo in compagnia di alcuni amici in diverse occasioni; serate nelle quali si nota l'assenza di Martina, paparazzata da sola in altri luoghi. Per la stampa rosa sono le prime avvisaglie di una imminente rottura.

Insieme ai box Ferrari

L'occasione per smentire i pettegolezzi sulla crisi arriva con il Gran premio di San Marino a Imola. Lapo Elkann e la fidanzata Martina Stella si aggirano nel paddock dell'autodromo e i fotografi colgono in numerosi scatti i gesti romantici che il rampollo riserva alla giovane fidanzata. La crisi, se mai c'è stata, sembra superata.

Le voci sul matrimonio

Agosto 2004. Mentre Martina è impegnata sul set e Lapo si occupa di marketing e comunicazione per le aziende di famiglia, il settimanale Gente sgancia la bomba: "La coppia è prossima alle nozze". I beneinformati sostengono che l'attrice e l'imprenditore potrebbero sposarsi entro la fine dell'anno in Svizzera, luogo a loro caro. Qualcun altro invece è pronto a scommettere che il matrimonio si celebrerà nella primavera del 2005. A smorzare gli entusiasmi ci pensa la Stella che, durante un'intervista, rivela di sentirsi ancora troppo giovane per convolare a nozze.

Le nozze di John Elkann

4 settembre 2004. È il giorno delle nozze di John Elkann e Lavinia Borromeo. Lapo è in prima fila come testimone dello sposo, ma con lui non c'è Martina. L'attrice è impegnata al Festival del Cinema di Venezia come giurata dei corti. Per qualcuno, invece, è il segnale che la coppia è in crisi e l'antipatia che si vocifera ci sia tra la sposa e la fidanzata di Lapo fa da cornice all'evento. Ma i gossip vengono spazzati via il 13 settembre, quando John e Lavinia festeggiano l'unione con un mega party alla Mole Antonelliana. Martina e Lapo sono insieme al party felici e sorridenti.

Le ultime vacanze a Saint Moritz

Gennaio 2005. Elkann e Martina si concedono una vacanza in montagna e si rifugiano a Saint Moritz. Come sempre la coppia è seguita dai paparazzi che fanno una scoperta. All'anulare di Martina c'è un anello, una fedina che sa di promessa e le foto finiscono su tutti i giornali. Qualcuno sostiene che quella è la prova che i due progettano un futuro insieme ma, di fatto, quelle sono le ultime foto in cui Martina e Lapo si mostreranno insieme felici.

La fine della relazione

A maggio cominciano a circolare le prime indiscrezioni sull'addio tra Martina e Lapo. Durante l'estate i due vengono paparazzati l'uno lontano dall'altra, ma Elkann in una intervista smentisce la rottura con la fidanzata. L'11 ottobre il rampollo di casa Agnelli viene ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione per un'overdose da cocaina e oppiacei. A dare l'allarme è stata la donna, una transgender, con la quale Lapo si trovava quella notte durante un festino. Martina apprende delle condizioni di Lapo dalla stampa e, interpellata dai giornalisti, si dice "preoccupata" per le condizioni di Elkann, che lei definisce ex. " Impegni professionali e stili di vita diversi li avevano allontanati già da alcuni mesi", riferisce il suo agente svelando la fine della loro relazione.

Lapo Elkann e Martina Stella oggi

Nonostante l'addio, Martina Stella e Lapo Elkann sono rimasti legati da una profonda amicizia. " Tra noi c’è sempre stato un affetto grande, siamo rimasti in ottimi rapporti. Nei momenti belli e brutti della vita – la nascita di mia figlia, quando lui si è sposato – siamo comunque rimasti vicini.

E questo perché la nostra storia è stata importante", dichiarò l'attrice nel 2022 durante un'intervista al Corriere. Oggi Lapo Elkann è sposato con l'ex campionessa di rally Joana Lemos, mentre Martina Stella si è da poco separata dal procuratore sportivo Andrea Manfredonia.