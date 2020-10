La Pellegrini esce allo scoperto con il suo allenatore

Dopo anni di pettegolezzi e indiscrezioni Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno deciso di uscire allo scoperto. La love story tra la campionessa di nuoto e il suo allenatore è realtà e benché i due abbiano provato a mantenere il massimo riserbo intorno al loro amore per molto tempo, oggi il settimanale Chi li mostra più intimi che mai.

Da giorni il popolo del web si era scatenato in seguito alla pubblicazione di alcune foto su Instagram da parte della nuotatrice. Scatti che avevano fatto sospettare i fan dei social che nella vita privata della Pellegrini qualcosa stesse cambiando. L'anello al dito e il primo piano dalla pancia; tutti indizi che avevano scatenato una vera e propria caccia alle streghe. Oggi ecco arrivare un nuovo tassello.

Nel numero in edicola mercoledì 7 ottobre la rivista diretta da Alfonso Signorini pubblica in esclusiva le prime foto di coppia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La "Divina" e il suo allenatore, 38 anni di Pesaro, sono stati paparazzati mano nella mano all'uscita da un noto ristorante stellato nel cuore di Roma. Dopo una cena romantica a tu per tu, fatta di sguardi complici e mani sfiorate, la Pellegrini e Giunta sono tornati a piedi alla foresteria del circolo Aniene con le braccia attorno ai fianchi e atteggiamenti di forte intimità. Un servizio fotografico che porta alla luce del sole una storia chiacchierata da anni, ma mai confermata. In pubblico Federica e Matteo sono comparsi più volte l'uno al fianco dell'altro, ma mai si erano mostrati in atteggiamenti intimi.

Nel 2019 la coppia aveva sfilato fianco a fianco sul red carpet dei "Gazzetta dello Sport Award", dove Federica Pellegrini ricevette il premio "Donna dell’anno". Ma è dal 2017 che i rumor li voglioni uniti anche fuori dalla piscina. Matteo Giunta è entrato a far parte della vita professionale della campionessa di nuoto nel 2014, quando subentrò allo storico allenatore francese Philippe Lucas. Da allora il feeling tra i due è stato evidente e c'è chi dice che sia stato proprio Giunta, cugino di Filippo Magnini, a scatenare la rottura con l'ex campione di nuoto per anni fidanzato della Pellegrini. Magnini oggi ha ritrovato l'amore al fianco dell'ex velina Giorgia Palmas (che lo ha reso da poco padre della piccola Mia) e Federica Pellegrini, forse, si sente pronta a ufficializzare la sua relazione con Giunta.