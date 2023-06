La passione, le piste e la privacy: la storia d'amore tra Max Biaggi e Eleonora Pedron

Dodici anni insieme, due figli, mille progetti di vita poi crollati. La storia d'amore tra Max Biaggi e Eleonora Pedron è una di quelle storie di cui si è sempre saputo poco, ma che racconta di una favola nata lontano dalle piste di motociclismo e dalle telecamere televisive. Da sempre riservatissimi, Biaggi e l'ex miss Italia 2002 non hanno mai dato adito a pettegolezzi, fuggendo a Monaco per costruire la loro famiglia lontano da paparazzi e curiosoni, ma alla fine l'amore ha ceduto il passo alle difficoltà e l'addio è stato inevitabile.

Gli anni della passione

Siamo nel 2003. Quando Max Biaggi e Eleonora Pedron si conoscono lui, 32 anni, è alla caccia del suo primo titolo in Superbike (ma con all'attivo ben quattro titoli mondiali nella 250) mentre lei, che ha solo 21 anni, è reduce dalla vittoria di Miss Italia 2002. Per la Pedron è un anno intenso ma difficile, pieno di impegni e proposte professionali che la portano a girare l'Italia ed è proprio lontano dalla sua Padova, che conosce il pilota. " Quando ho conosciuto Max lui viveva già a Monaco e per me in quel momento qualsiasi posto andava bene, purché non fosse il mio paese ", raccontò anni fa l'ex Miss parlando dei primi incontri con il compagno. Mentre lui si misura in pista con "rivali" del calibro di Valentino Rossi, Capirossi e Gibernau, lei esordisce in tv come meteorina del Tg4 di Emilio Fede.

Il desiderio di riservatezza

Max Biaggi e Eleonora Pedron vivono la loro storia alla luce del sole, ma lontano dai rispettivi lavori - in televisione lei e in pista lui - si rifugiano in Francia, a Monaco, distanti dai paparazzi e dai gossip. La privacy è tutto per loro e le riviste faticano a trovare notizie e scoop su di loro. L'amore è forte e al riparo da ogni indiscrezione e chiacchiericcio. Prima del 2009, c'è chi parla di crisi tra i due e di matrimonio, ma la realtà è che nel 2008 la Pedron - che è in televisione con Megacci nel programma "Fornelli in piazza" - rimane incinta del primo figlio.

La maternità e le vittorie di Max Biaggi

La primogenita della coppia, Ines Angelica, nasce nel 2009 in una clinica di Montecarlo, in Francia, e un anno dopo, nel 2010, arriva anche il secondo figlio Leon Alexander. I due bambini crescono oltralpe ma mamma Eleonora crea un ponte tra la Francia e Padova, la sua città natale, per fare conoscere il suo passato ai figli. Nel frattempo, Max Biaggi - sempre più risolto dal punto di vista privato e familiare - dà il massimo in pista e conquista il suo primo titolo mondiale in Superbike. È il 2010. Eleonora torna a lavorare in televisione, interpretando alcuni ruoli da attrice in sit-com italiane, e nel 2011 torna da ospite speciale a Miss Italia, condotto da Fabrizio Frizzi, e nella serata finale del 19 settembre 2011, a Montecatini Terme si fa accompagnare proprio da Max, che pochi mesi dopo si conferma campione del mondo per la seconda volta in carriera.

Sanremo poi la crisi

Max Biaggi e Eleonora Pedron fuggono dai fotografi ma non si sottraggono alle ospitate. Nel 2013 vengono invitati al festival di Sanremo come annunciatori nella seconda serata e al pubblico appaiono più innamorati che mai. Pochi mesi dopo, però, sulle riviste di gossip si diffondono le prime voci che parlano di una profonda crisi tra Max e Eleonora. Siamo nel 2014. La coppia sembra sul punto di lasciarsi, ma poi la Pedron - ospite di Domenica Live - scaccia via ogni dubbio: " Nella vita di coppia, ad un certo punto, quando un rapporto è così perfetto, arriva un momento in cui cerchi di evitare questa perfezione ma alla fine hai di fronte a te quello di cui ha bisogno. È lì, ed è tutto. Lo abbiamo capito e siamo sereni. L'importante è arrivare a capire questo. E ora sono felice" . Anche il campione di motociclismo rilascia un'intervista al settimanale Gente per parlare della crisi superata: " Quello che ci stava succedendo era talmente privato che solo noi potevamo sapere, capire e trovare la forza di guardarci dentro. Dopo undici anni ci sta, ma ora siamo sereni. Per lei mi taglierei un braccio ".

L'addio con un tweet

Passano quasi due anni dalle dichiarazioni della coppia e, all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, ecco arrivare l'annuncio di addio. Eleonora Pedron tace, mentre Max Biaggi sceglie Twitter per comunicare ai fan e alla stampa della definitiva rottura con la compagna: " È difficile dirlo, ma è finita! Con Ele ci sono stati momenti difficili, abbiamo provato a recuperare ma, alla lunga, non è stato possibile ". La crisi, quella di due anni prima, non è stata mai davvero superata e nonostante i due figli e i dodici anni trascorsi l'uno al fianco dell'altra, la miss e il pilota si dicono addio. " Quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state" , ha ammesso di recente Eleonora Pedron, che non ha mai rivelato (come del resto Biaggi) i veri motivi che hanno portato alla rottura. Si dice che di mezzo ci sia un altro uomo (la rivista Chi dell'epoca parla di Daniele Conte, fratello del più popolare Antonio) ma i due insieme non sono mai stati fotografati.

L'incidente e la ritrovata serenità