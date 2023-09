"Il patto tra gli ex di Belen". Stefano e Antonino sempre più amici

Manca solo l'annuncio di divorzio per decretare la fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl - dopo avere condiviso sui social gli ultimi giorni insieme al suo nuovo amore - è stata paparazzata sulle Dolomiti in compagnia del compagno, l'imprenditore Elio Lorenzoni, mentre Stefano è stato pizzicato per le vie di Milano insieme al figlio Santiago e - strano ma vero - ad Antonino Spinalbese. I due uomini sembrano avere trovato una nuova intesa ora che sono ex entrambi dell'argentina. Secondo il settimanale Chi, però, tra Stefano e Antonino ci sarebbe un vero e proprio patto.

Le strane mosse social

Che qualcosa fosse cambiato nelle dinamiche familiari i fan di Belen e Stefano lo avevano capito giorni fa, quando Antonino Spinalbese ha iniziato a seguire l'account Instagram di De Martino dopo anni di gelo. I due uomini hanno sempre avuto il massimo rispetto l'uno per l'altro almeno pubblicamente, ma privatamente ognuno era rimasto nel suo spazio senza invadere quello dell'altro. La svolta social di pochi giorni fa - proprio quando la storia tra Belen e Elio veniva ufficializzata dall'argentina sul web - ha segnato dunque un cambio di passo nei rapporti tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, che sembrano essere entrati molto più in confidenza di quanto non lo fossero in precedenza, quando il conduttore televisivo era ancora il marito di Belen.

Antonino e Stefano insieme a Milano