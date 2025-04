Paura per Chiara Cainelli, aggredita e rapinata dopo la finale del Grande Fratello: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanta paura per Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice, aggrediti e derubati all'interno dell'abitazione in cui erano tornati dopo il Grande Fratello.

I due si trovavano in casa quando si sono imbattuti in una coppia di ladre che non hanno esitato a scagliarsi contro la giovane per ottenere ciò che volevano. A raccontare la vicenda è stato un ancora scosso Alfonso D'Apice, che ha espresso tutta la sua preoccupazione in merito alla situazione attuale.

In una delle sue storie pubblicate su Instagram, D'Apice racconta che l'episodio si è verificato nell'appartamento della Cainelli, a Trento. I due fidanzati si trovavano in casa, quando le ladre sono entrate in azione. Chiara Cainelli, una delle finaliste del GF, era in bagno e quando è uscita dalla stanza ha sorpreso le due donne mentre erano intente a rubare. Nel disperato tentativo di fermare le criminali, la gieffina è stata aggredita.

" Siamo stati assenti perché è accaduto un fatto spiacevoli. Eravamo in casa, in bagno, quando Chiara uscendo dal bagno ha trovato in casa due ragazze entrate per rubare. Hanno provato a scappare, Chiara le ha inseguite urlando. Sono uscito dalla doccia, Chiara è riuscita a bloccarle per le scale ma l'hanno aggredita ", ha spiegato nel suo videomessaggio Alfonso D'Apice. "Nel frattempo sono arrivato io, c'è stato casino, colluttazioni. Abbiamo provato a fermarle. All'inizio siamo riusciti a bloccarle, loro provavano a scappare e hanno spinto Chiara per le scale. Alla fine una delle due è riuscita a scappare. Abbiamo chiamato i carabinieri, sono arrivati, hanno preso la ragazza e la stanno portando in caserma ".

Sembra che le due malviventi fossero riuscite a impossessarsi del portafoglio della Cainelli, con contanti e bancomat, e della collana appartenuta del padre di D'Apice, che il giovane aveva lasciato incustodita sul divano. Sul profilo Instagram sono state condivise le immagini delle lesioni riportate da Chiara Cainelli. " Siamo rientrati e abbiamo visto cosa avevano rubato.

Hanno preso la collana di mio padre che avevo lasciato sul divano. Hanno preso il portafoglio di Chiara con soldi, documenti, e tutto ciò che aveva", ha aggiunto l'ex gieffino.

Una vicenda che ha profondamente scosso i due ex concorrenti del Grande Fratello.