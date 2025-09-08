Paura per Francesco Paolantoni, l'attore portato in pronto soccorso: cosa è successo e l'incontro con Patrizio Rispo

Domenica da dimenticare per Francesco Paolantoni. L'attore napoletano è finito in pronto soccorso per un'intossicazione alimentare che si è rivelata più importante del previsto a causa di alcune complicazioni e attualmente è ricoverato in ospedale per accertamenti. A raccontare della sua "domenica bestiale" è stato lui stesso attraverso la sua pagina Instagram, dove ha condiviso alcuni video dalla clinica dove si trova tuttora ricoverato.

Il video in ospedale

Sui social network il comico, spalla di Stefano De Martino in "Stasera tutto è possibile" e ospite fisso di "Che tempo che fa", ha scherzato sulle sue condizioni mostrandosi in un letto di ospedale: " Sono quel tipo un po' particolare, un po' pazzo. Sto in auto, c'è una curva? La faccio, o per esempio ho sonno? Dormo. La mattina non ho più sonno? Mi sveglio. Non sto bene? Mi ricovero" . Inizialmente l'attore non ha parlato dei motivi del ricovero poi, vista la preoccupazione dei suoi follower per le sue condizioni di salute, ha spiegato cosa gli è accaduto con un secondo filmato.

L'intossicazione e il sondino

Nel secondo video Paolantoni si è mostrato con un sondino al naso e ha spiegato di essere arrivato in pronto soccorso - e di essere stato ricoverato successivamente - per una sospetta intossicazione alimentare: " Mista a diverticolite, mista a una sub-occlusione ". Nonostante l'effetto degli antidolorifici, necessari a causa della sua condizione, l'artista non ha perso la sua vena ironica ma adesso dovrà rimanere a riposo per qualche giorno e sottoporsi alle cure del caso.

