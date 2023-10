"La paura? Quando mi fermo". Wanda Nara parla per la prima volta della malattia"La paura mi viene quando mi fermo". Wanda Nara parla per la prima volta della malattia

" Mentre io aspettavo gli esami, il mondo ha saputo prima di me e dei miei figli che sono malata ". Wanda Nara non si nasconde più e oggi, a dieci giorni dal debutto in tv, parla apertamente della leucemia e della sua battaglia. Lo ha fatto attraverso le pagine del settimanale Oggi, che le ha dedicato la copertina insieme a Milly Carlucci che, dopo tredici anni di lusinghe, è riuscita a convincerla a partecipare a "Ballando con le stelle". L'impegno su RaiUno - tra allenamenti, prove e diretta - è pesante ma la leucemia non la frena: " Posso sostenerli, sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli ".

La diagnosi

Scoprire di avere la leucemia, non avendo praticamente alcun sintomo evidente, è stato un duro colpo per la showgirl argentina. A complicare la situazione è stata la stampa sudamericana, che ha diffuso la notizia della sua malattia ancora prima che lei potesse comunicarlo ai suoi figli. Wanda Nara era ancora ricoverata in clinica a Buenos Aires, quando le voci sulla leucemia sono iniziate a circolare, gettando nello sconforto i suoi familiari. " Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l'ha girata mia sorella Zaira. C'è uno dei miei figli che le scrive: 'Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice'" , ha confessato a Oggi la moglie di Mauro Icardi. E da quel momento la sua vita è cambiata.

La voglia di reagire

Wanda Nara sta seguendo una terapia mirata per sconfiggere la malattia e, per dimostrare ai suoi figli che sta reagendo, ha deciso di accettare la proposta fattale da Milly Carlucci lo scorso anno, quando fu ballerina per una notte nello show del sabato sera di RaiUno. L'impegno a "Ballando con le stelle" è totalizzante e faticoso, ma non incide sul suo stato di salute. " C’è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da Buenos Aires e mi dice quel che posso e non posso fare. Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare", ha dichiarato l'argentina, parlando delle sue condizioni e della sua voglia di reagire : "Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli. Vedono che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile". Intanto, però, sul web la showgirl è perennemente al centro delle critiche.

L'odio social