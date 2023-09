"Nessuno dice che sarà facile". Wanda Nara a Ballando con le stelle: è ufficiale

Le indiscrezioni erano fondate. Wanda Nara sarà una delle concorrenti della nuova edizione di "Ballando con le stelle". A confermarlo, con un video pubblicato su Instagram, è stata proprio l'argentina che ha invitato il pubblico di Rai1 a seguirla nella sua nuova avventura televisiva nel programma di Milly Carlucci, che tornerà in onda sabato 21 ottobre.

Il video annuncio di Wanda Nara

Le voci circolavano da giorni e sebbene l'anticipazione di Dagospia e Davide Maggio sembrasse essere fondata, l'ufficialità mancava. Ma a questa ha posto rimedio Wanda Nara, che poche ore fa ha condiviso sulla sua pagina Instagram un video, nel quale ha ironizzato sull'assenza del suo nome nel lungo elenco dei concorrenti. " Ho visto che è uscito il cast completo di Ballando con le stelle, ma Milly... ti sei dimenticata di me", ha scherzato la moglie di Mauro Icardi riprendendosi con il cellulare da Istanbul, dove si trova oggi con la sua famiglia: "Ma quest'anno ci sarà anche io! Ci vediamo prestissimo a Roma ".

A Ballando nonostante la malattia

Wanda Nara torna in televisione in Italia con una situazione personale ben diversa da quella del novembre scorso, quando partecipò a "Ballando con le stelle" come ballerina per una notte. A luglio l'argentina ha scoperto di avere la leucemia e da due mesi si sta sottoponendo alle cure del caso. La sua partecipazione al programma di Milly Carlucci non sarà, dunque, una passeggiata a causa dei ritmi estenuanti tra prove e diretta e degli intensi allenamenti. Lei, però, è decisa a provarci e su Instagram ha dichiarato: " Nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo ". A Ballando, dove si racconta anche il dietro le quinte della vita dei concorrenti, Wanda Nara potrebbe addirittura parlare per la prima volta dei suoi problemi di salute.

Il cast di Ballando con le stelle

Con il nome di Wanda Nara si completa, dunque, il cast di "Ballando con le stelle". In pista, come già annunciato sui social network dagli stessi protagonisti, scenderanno tredici concorrenti: Simona Ventura, Teo Mammucari, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Carlotta Mantovan, Antonio Caprarica, Giovanni Terzi, Sara Croce, Lorenzo Tano, Rosanna Lambertucci, Lino Banfi, Wanda Nara. Manca solo l'ultimo nome ufficiale, quello di Bobby Solo, che chiuderà la rosa dei concorrenti. Nei prossimi giorni, infine, si conoscerà anche la composizione della giuria che, con ogni probabilità, verrà riconfermata in toto.