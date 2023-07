"Wanda Nara soffre di leucemia". Arriva la notizia choc dall'Argentina

Brutte notizie sulle condizioni di salute dell’imprenditrice e soubrette argentina Wanda Nara. Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre, la moglie dell’ex centravanti dell’Inter sarebbe stata colpita da leucemia.

Il ricovero e la terribile ipotesi

Wanda Nara sarebbe stata ricoverata nella clinica Los Arcos, nel quartiere Palermo di Buenos Aires, nella notte di mercoledì scorso, quando avrebbe iniziato ad accusare dei forti dolori addominali. “Mi dicono che sarebbe entrata a Los Arcos con un forte dolore alla pancia, gli esami del sangue le avrebbero dato pessimi risultati e starebbero per rifarli", ha riferito un giornalista locale come riporta Fanpage. Ieri, la notizia secondo cui Wanda Nara soffrirebbe di leucemia, a rivelarlo il giornalista Lanata che ha citato tre fonti vicine alla moglie di Mauro Icardi. “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto”, ha spiegato il conduttore radiofonico. “Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”, ha poi aggiunto Lanata.

La disdetta di tutti gli impegni

Il malore, secondo La Nacion, avrebbe spinto l’imprenditrice argentina a cancellare tutti i suoi impegni lavorativi, tra cui un servizio fotografico ed un viaggio di famiglia in Europa, proprio a Milano. Gli esami del sangue, infatti - stando a quanto trapelato dalla clinica - avrebbero riscontrato un'infiammazione della milza e un'anomalia significativa a livello dei globuli bianchi. A darne la conferma su Twitter anche un giornalista specializzato in temi che riguardano la salute, Guilermo Lobo: "Wanda Nara è andata a fare un controllo che ha rilevato valori alterati dei globuli bianchi. Hanno eseguito anche esami sulla sua milza. Lei sta ricevendo cure eccellenti ed è di buon umore".

L’angoscia di Mauro Icardi

Al momento né la conduttrice dell’edizione locale di MasterChef né tanto meno i suoi affetti più cari hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo. Tuttavia, stando a quanto trapelato attraverso altre fonti vicine alla famiglia, il marito Mauro Icardi, starebbe vivendo la situazione con molta angoscia. “Mauro Icardi è con lei molto angosciato...", si legge sul profilo Instagram Gossipeame specializzato in gossip. Al momento Wanda Nara, in attesa di scoprire gli esiti degli ultimi test, sarebbe stata dimessa dalla clinica Los Arcos rientrando a casa con la famiglia. A confermarlo il padre Andres Nara che, mantenendo comunque un basso profilo ha fatto sapere: “Sono stati davvero esami di routine, perché si sentiva male e voleva sapere come stava, ora non è più ricoverata”.