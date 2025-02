Paura per Shakira, ricovero in ospedale e concerto annullato: ecco cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Le indiscrezioni, il ricovero in ospedale e, per ultimo, l’annuncio definito sul suo profilo social. Shakira ha annunciato di aver annullato il concerto che avrebbe dovuto tenere domenica sera a Lima, in Perù, nell'ambito del suo tour latinoamericano, dopo essere stata ricoverata in ospedale per un problema addominale. La star colombiana ha parlato proprio di “dolori addominali”

L'annuncio di Shakira

"Ieri sera sono dovuta andare al pronto soccorso per un dolore addominale e al momento sono ricoverata in ospedale", ha annunciato la cantante colombiana 48enne sul suo account Instagram. "I medici che mi hanno in cura mi hanno informato che non sono in grado di tenere un concerto stasera", ha aggiunto in un messaggio in spagnolo e inglese. La star e recente vincitrice del Grammy per il miglior album pop latino con "Las mujeres no lloran" avrebbe dovuto esibirsi domenica e lunedì allo Stadio Nazionale della capitale peruviana, dopo un'assenza di 14 anni dalla nazione andina. Nella sua dichiarazione non è mancato un sano ottimismo: "Il mio piano è di esibirmi il prima possibile. Il mio team e il promoter stanno già lavorando a una nuova data" .

Il tour mondiale

La cantante, giova ricordarlo, era nel pieno del suo nuovo tour mondiale iniziato da Rio de Janeiro. Il tour, che celebra i suoi 30 anni di attività, prevede una tappa anche a San Polo, negli Stati Uniti e in Canada. Secondo Shakira, il tour sarà il più importante della sua carriera. "Il più completo, con tutte le canzoni preferite dai fan", ha assicurato all'inizio del mese, rivelando perché aveva scelto il Brasile per iniziare la tournee. Oltre ai grandi successi come 'Hips Don't Lie', 'Loca' e 'Whenever, Wherever', in scaletta dovrebbero comparire i brani del suo nuovo album.

La reazione dei fan

La notizia del suo ricovero in ospedale ha sconvolto i milioni di

fan della cantante che erano giù pronti ad ammirare l’ennesimo spettacolo della star. Appena la notizia si è diffusa decine di fan si sono radunati sotto l'ospedale per rimanere vicini, almeno fisicamente, alla cantante.