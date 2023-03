"Ho baciato donne, ma il p...". Bianca Balti rivela la sua "ossessione" a Belve

A Belve Bianca Balti ha ammesso di avere provato ogni tipo di dipendenza: alcool, droghe e persino affetto. E per non farsi mancare niente, la topmodel ha dichiarato che a livello sessuale prova attrazione per le donne: " Ho baciato donne, toccato donne, ma non mi piace la vagina. Trovo che le donne siano bellissime, mi eccitano sessualmente, ma nell'atto non ce la faccio". La sua ossessione è, e rimane, quella per l'altro sesso (letteralmente) anche se, visti i trascorsi (due matrimoni falliti alle spalle) preferirebbe il vuoto cosmico. "Io prego il mio Dio di alleviarmi questa attrazione verso il pene, perché è una piaga, perché poi questi uomini non vanno bene. Farei a meno degli uomini molto volentieri se non fosse per quella cosa. Invece no, sono molto attratta ", ha confessato lasciando a bocca aperta la Fagnani. Contenta lei...

Giorgia Soleri è tornata sui social e persino in tv (e pure sui quotidiani!). Da niente a tutto in sessanta secondi. L'attivista - influencer è protagonista della nuova edizione di Pechino Express (sì, ha viaggiato per tutta l'India nonostante le malattie). Ma prima di parlare dell'avventura indiana ha risposto (strano) alle domande di Repubblica sul suo fidanzato Damiano David, i Maneskin e persino Victoria. Su quest'ultima, però, la Soleri ha fatto la vaga (ma a noi pare più una ammissione) e, parlando della presunta lite con la bassista del gruppo, ha detto: " Se abbiamo litigato? Non rispondo a domande su persone che non sono presenti, non è educato ". Ma non era più semplice un: "No"? Gatta ci cova.