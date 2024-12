Perché Mariotto ha lasciato Ballando con le Stelle? Svelato il motivo: "Imprevisto lavorativo"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'uscita di scena improvvisa di Guillermo Mariotto durante la semifinale di Ballando con le stelle sta facendo molto discutere. Poco dopo la mezzanotte di sabato il giudice si è alzato e ha abbandonato lo studio della trasmissione senza dare spiegazioni. Milly Carlucci si è scusata con il pubblico per l'improvvisa defezione del giurato, che non ha fatto più ritorno in studio destando preoccupazione tra il pubblico e i colleghi.

Cosa è successo

Inizialmente tutti hanno pensato a un malore. La stessa conduttrice, rispondendo alla battuta di Selvaggia Lucarelli ("si sarà infortunato anche lui"), aveva dichiarato in diretta: " Spero di no, gli voglio bene, forse si è sentito poco bene. Non siamo riusciti a capire che cosa è successo ". Ma se Guillermo Mariotto abbia avuto un malore oppure no non è stato chiaro in diretta. Il popolare stilista dopo quanto accaduto è sparito dai social network e non ha dato più notizie di sé gettando un velo di mistero sulla sua uscita di scena a Ballando. In molti si chiedono se il giudice sarà ancora presente sabato prossimo in occasione della seconda semifinale o se il suo posto al banco della giuria rimarrà vuoto.

Lo stress e gli impegni

Quello che è certo è che Guillermo Mariotto sta vivendo un periodo particolarmente impegnativo dal punto di vista professionale e questo, secondo fonti a lui vicine, avrebbe condizionato la sua presenza sabato sera a Ballando. Gli impegni come stilista, le ospitate in tv, le interviste e gli eventi, lo starebbero assorbendo totalmente e questo lo avrebbe portato al limite. " Non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni di questo periodo come stilista ", ha fatto sapere l'ufficio stampa della maison Gattinoni, di cui Mariotto è il direttore creativo. Ma nelle scorse ore l'Adnkronos ha rivelato cosa è davvero successo sabato sera durante la diretta.

"Un'urgenza di lavoro"

Lo stilista è stato costretto a lasciare lo studio a causa di un imprevisto lavorativo. L'atelier Gattinoni di Roma, con cui Mariotto collabora da anni, doveva consegnare urgentemente degli abiti destinati a un matrimonio negli Emirati Arabi ma l'incaricata della consegna ha avuto un malore ed è stata ricoverata in ospedale.

Così Guillermo Mariotto, avvisato in diretta di ciò che era successo, ha abbandonato immediatamente la diretta per occuparsi personalmente delladegli abiti che dovevano arrivare negli Emirati entro poche ore.