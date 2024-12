Ballando con le stelle, colpi di scena tra polemiche e abbandoni: cosa è accaduto

Ascolta ora 00:00 00:00

Che la decima puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera su Raiuno sia stata ricca di suspence, tensione e colpi di scena è un dato di fatto. A partire dal tanto atteso “ripescaggio” tra le coppie eliminate nelle puntate precedenti, la gara dei semifinalisti, l’esibizione di due grandi primi ballerini del teatro alla Scala di Milano e di quella dei due ballerini per una notte: Amanda Lear e Pierfrancesco Favino. Quasi a inizio serata abbiamo potuto assistere a un momento di lacrime ed emozione per Nina Zilli, che, per via di un infortunio “last minute”, ha dovuto rinunciare definitivamente all’eventuale rientro in gara col suo maestro Pasquale La Rocca. Proprio La Rocca ha svolto però un ruolo nevralgico sistemando quello che sarebbe stato un problema per la produzione del fortunato programma condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Dopo l’allontanamento del maestro di ballo Angelo Madonia (possiamo definire la vicenda una sorta di “Madoniagate”) per incomprensioni e divergenze varie con la produzione di Ballando e forse anche con la sua allieva Federica Pellegrini (sono stati mostrati dei video dove Madonia è apparso più “vicino” alla sua compagna – Sonia Bruganelli - piuttosto che alla sua allieva che, forse, avrebbe dovuto “tutelare” maggiormente. È anche giusto specificare che, la crescita nelle performance di ballo della ex campionessa mondiale di nuoto si deve comunque proprio a Madonia) avrebbe dovuto entrare in scena accanto alla nuotatrice un altro grande maestro di ballo: Samuel Peron.

Ironia della sorte o meglio scherzo del destino proprio durante le prove generali Peron subisce un infortunio. Entra o meglio rientra in pista quindi il maestro d’emergenza Pasquale La Rocca che, grazie ad una coreografia preparata in poco meno di due ore porta a trionfare Federica Pellegrini (prima nella classifica finale). A supere la prima fase del ripescaggio sono stati Francesco Paoloantoni con Anastasia Kuzmina e Masssimiliano Ossini con Veera Kinnunen – 71 punti - (si sono davvero superati e hanno avuto tanti complimenti anche dal pubblico presente in studio ndr) e Francesco Paoloantoni con Anastasia Kuzmina -62 punti. Le due coppie sono andate poi allo spareggio vinto col 55% delle preferenze da Francesco Paoloantoni che tornerà in gara nella puntata nella seconda semifinale del 14 dicembre (il giorno 7 dicembre su Raiuno andrà in onda la Prima della Scala).

Tra i maggiori momenti di tensione, l’accesa discussione, dopo l’esibizione per il ripescaggio, tra Sonia Bruganelli e la giuria a cui non sfugge nulla. Proprio ieri sono uscite notizie e post relativi alle anticipazioni del programma di Rai2 Belve che verrà trasmesso martedì 3 dicembre e dove tra gli ospiti ci sarà proprio Sonia Bruganelli (ex moglie di Paolo Bonolis e attuale compagna di Angelo Madonia) che sembra essersi lamentata degli atteggiamenti dalla giuria rispetto ad altri concorrenti. Non si è fatto attendere l’intervento di Alberto Matano seccato per quanto letto in rete circa le parole spese dalla Bruganelli: “Capisco che si può avere un atteggiamento di non condivisione, ci sta, però mettere in dubbio quello che noi facciamo e soprattutto veicolare un messaggio che non è vero, non mi è piaciuto, è ingeneroso”.

Insomma, la decima puntata del dancing show di Raiuno che ha sfiorato picchi di ascolto del 29% è stata davvero movimentata e non solo per il ballo. Anche il giurato Guillermo Mariotto, quest’anno ritenuto da molti un po’ sopra le righe, ieri nei voti tendeva a specificare che il suo era un giudizio sullo stile e non tecnico sembrava un po’ sottotono (durante la fase del ripescaggio, prima di esprimersi ha domandato «Posso»? Limitandosi a leggere qualche riga dai fogli che teneva di fronte a sé). Ma ieri il suo comportamento ha stupito tutti perché dopo l’esibizione della ballerina per una notte Amanda Lear ha inforcato un boa di struzzo giallo, si è precipitato ad abbracciarla e nonostante Selvaggia Lucarelli gli abbia suggerito di tornare al suo posto, è sparito dietro le quinte. Durante il giudizio a Luca Barbareschi, Milly Carlucci ha spiegato che lo stilista si è allontanato, perché probabilmente si è sentito poco bene. Ma un video postato sui Social da milite ignoto ritrae Mariotto in compagnia di Amanda Lear dove lo stilista dice: «Addio! Addio!». La domanda sorge spontanea: “Il giudice avrà qundi deciso di abbandonare il programma?”.

Scontri a fuoco e tensioni a parte, in base ai voti assegnati durante la puntata dalla giuria e ai tesoretti dati da Alberto Matano e da Rossella Erra, rispettivamente a Federica Pellegrini e Tommaso Marini, ecco, quindi la classifica

finale: Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Tommaso Marini e Sophia Berto, Federica Nargi e Luca Favilla, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Anna Lou Castolti e Nikia Perrotti, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.