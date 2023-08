"Bisogna vietarlo per legge". Dj Ringo scatenato su trapper e autotune

Sono il fenomeno degli ultimi anni, ma sono anche al centro di decine di polemiche. Parliamo dei trapper, che dominano la scena musicale italiana grazie ai social e agli streaming ma non convincono grandi artisti italiani e addetti ai lavori. Laura Pausini lo aveva detto in tempi non sospetti (era aprile). " Adesso cantano cani e porci. Mia figlia mi ha messo dei pezzi e mi ha detto ‘senti che bella questa qui’. Così io le ho detto ‘ma secondo te questo sa cantare? No, perché guarda che qui è tutto autotune" . Poi lo ha ribadito di recente Samuele Bersani riferendosi a Sfera Ebbasta, che senza autotune ha stonato durante un concerto e ora lo dice anche Dj Ringo: " Ognuno fa la musica che vuole, se poi parliamo di qualità le cose cambiano" . E un cambiamento vero, profondo, lui sarebbe pronto a proporlo.

Intervistato dal settimanale Novella2000, il direttore creativo di Virgin Radio ha parlato dei trapper come di "pseudo-artisti" sfruttati dalle case discografiche perché " fanno numero, mica altro" . Senza fare nomi - ma la maggior parte sono noti; quindi, non si fa fatica a inquadrarli - Ringo ha inquadrato la categoria senza andarci morbido: " Non sono preparati, non hanno talento e non sono interessati a imparare, tanto fanno i pezzi con l'autotune" . Ed è proprio il caso di dire che il fine non giustifica il mezzo: "L'autotune è anche utile peccato che viene usato per camuffare il vuoto ". Cantano cani e porci, appunto. Pausini docet.