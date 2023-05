"Un accordo schifoso". Piazzolla contro il figlio della Lollobrigida

Il censimento del patrimonio di Gina Lollobrigida ha definitivamente riacceso lo scontro tra Andrea Milko Skofic, figlio della diva, e Andrea Piazzolla, assistente personale dell'attrice. Fino ad ora la battaglia tra i due si era consumata in tribunale - dove Piazzolla è accusato di circonvenzione di incapace in due diversi procedimenti penali - ma oggi si è spostata sui giornali. Nelle ultime ore, infatti, sia il figlio della Lollo sia il suo factotum hanno rilasciato pesanti dichiarazioni il tutto alla vigilia del primo verdetto giudiziario, fissato per il prossimo 7 giugno.

L'accusa di Andrea Milko Skofic

Da anni il figlio di Gina Lollobrigida accusa Andrea Piazzolla di avere circuito la madre con il solo fine di spogliarla di tutti i suoi beni e averi. Nel 2013, accortosi di un netto cambiamento nell'atteggiamento dell'attrice, Andrea Milko chiese che un amministratore di sostegno subentrasse nella gestione del patrimonio familiare, convinto che Piazzolla stesse dissipando la ricchezza della madre. " I suoi amici mi hanno avvertito che lei non era più sé stessa, che aveva comportamenti strani, a loro sembrava che qualcuno la stesse controllando, che non poteva dire quello che pensava ", ha raccontato a Il Messaggero il figlio dell'attrice, rivelando quando ha iniziato a dubitare di Andrea Piazzolla: " Si fingeva amico di mio figlio, lo tempestava di domande, su di me, su sua madre. In quel momento ho iniziato a sospettare che avesse cattive intenzioni ". Da quel momento la situazione precipita: Piazzolla si insedia alla villa, viene nominato amministratore delegato della società, che amministra i beni della Lollobrigida, e i conti si svuotano.

La dura replica di Andrea Piazzolla