Pioggia di critiche su Chiara Ferragni. Nel mirino finisce anche un albergo di Palma di Maiorca

Ascolta ora 00:00 00:00

L’effetto “pandoro-gate” ha scatenato un problema dopo l’altro. Dopo l’esplosione del caso, infatti, si è ridimensionato il fenomeno Chiara Ferragni nei riguardi dei suoi fan e dei brand, e nonostante l'influencer stia tendendo di arginare tutte le perdite, il danno purtroppo è fatto. E non bastano i video che pubblica su TikTok, come non bastano le foto da Capri: è un dato di fatto che Chiara Ferragni si è ridimensionata. Lo dimostra quanto è successo durante lo scorso fine settimana a Palma di Maiorca. Nella bufera questa volta non solo è finita la stessa influencer ma persino l’albergo dove ha soggiornato per un paio di notti. Ma andiamo con ordine.

Chiara Ferragni si trovava nelle Baleari per festeggiare l’addio al nubilato dell'amica Vittoria Ferraro. Durante il soggiorno, tra una foto e un’altra ha taggato nelle sue storie di Instagram il resort che l’ha ospitata - il prestigioso Cap Vermell Grand Hotel – specificando che si trattava di una collaborazione, quindi di una collaborazione retribuita. Una mossa che però si è rivelata infelice, dato che la pagina Instagram dell’hotel è stata presa di mira dagli haters. “ Collaborate con la Ferragni? Non verrò mai al vostro resort” , si legge tra i commenti che l’hotel ha ricevuto dopo le foto e le menzioni dell’influencer.

Dopo la precisazione a proposito della collaborazione, a causa di una pioggia di commenti piuttosto pungenti, il lussuoso hotel di Palma di Maiorca è stato costretto a limitare i commenti. L’hotel ha rimosso persino la menzione dal feed dell’hotel, per cercare di limitare i danni.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere a Chiara Ferragni e allache viene coinvolta in una delle sue sponsorizzazioni. Se fino a qualche mese fa in molti facevano a gara per ospitare l’influencer, oggi le cose hanno preso una piega diversa.