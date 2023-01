Piqué e Clara Chia escono allo scoperto: così vogliono zittire Shakira

Il gossip sembra non scalfirli. O almeno questo è quello che ci vogliono far credere. Dopo due settimane con i riflettori di tutto il mondo puntati addosso, Gerard Piqué e Clara Chia Marti hanno deciso di non nascondersi. L'ex calciatore, infatti, ha pubblicato una foto insieme alla nuova compagna su Instagram, ufficializzando agli occhi dei social (e quindi del mondo) la sua relazione con la donna con cui, impossibile dimenticarlo, ha tradito Shakira. Il messaggio è chiaro: a sette mesi dalla separazione dalla popstar colombiana, a cui era legato da più di 12 anni, con "l'altra" fa sul serio. E non saranno i gossip né il veleno dell'ex a cambiare le cose.

Senza dubbio una vendetta sottile, dopo il botta e risposta al vetriolo delle ultime settimane partito dal vero e proprio dissing di Shakira nei confronti dell'ex compagno e padre dei suoi due figli. Il 12 gennaio, infatti, la cantante ha pubblicato il singolo Music Session #53 dove, rivolgendosi palesemente a Piqué, canta: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio". In poche ore la canzone è diventata virale e l'ex calciatore, invece di mantenere un basso profilo, ha risposto a tono, presentandosi a un evento alla guida di una Twingo e indossando un Casio. "Questo orologio è per la vita", ha detto provocatorio. Poi ci sono state le polemiche tra Shakira e l'ex suocera e dirimpettaia, a cui la cantante ha voluto mandare un ulteriore messaggio esponendo sul balcone di casa un pupazzo con le fattezze di una strega. Come se non bastasse, negli ultimi giorni erano sempre di più le voci a insinuare che il calciatore fosse riuscito a tradire anche l'amante con l'avvocato divorzista che ha assunto per assisterlo nella separazione da Shakira.

Clara Chia Marti, modella 23enne di Barcellona, avrebbe incontrato Piqué alla Kosmos Global Holding SL, società di eventi di proprietà dell'ex calciatore, dove era stata assunta come Pr dopo gli studi in comunicazione. Lì sarebbe nato subito qualcosa, e il resto è storia. In famiglia sembra ci siano state già le presentazioni ufficiali: Clara avrebbe passato il Natale con i genitori di Piqué. Anche perché i due, in realtà, avrebbero iniziato a frequentarsi da molto prima che la relazione con Shakira finisse ufficialmente, lo scorso giugno. "Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. In questo momento chiediamo privacy per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità. Grazie in anticipo per la comprensione e il rispetto", annunciarono insieme. Parole che ora fanno quantomeno sorridere, visti gli sviluppi delle ultime settimane.