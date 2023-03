"Provo dal letto d'ospedale". Il ritorno di Platinette dopo l'ictus

Non uno ma ben quattro post Instagram. Così Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha scelto di rompere il silenzio social, al quale è stato costretto a causa di un ictus ischemico che lo ha colpito il 14 marzo scorso. Il popolare opinionista è ricoverato da due settimane in ospedale, ma le sue attuali condizioni di salute appaiono buone come testimoniano gli ultimi post condivisi sul web dopo il malore, che lo ha colpito all'improvviso e che ha messo in apprensione i colleghi del mondo dello spettacolo e i fan.

Il malore e il ricovero in ospedale

La notizia del malore era stata diffusa dall'agente di Platinette solo tre giorni dopo l'ictus ischemico. " Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti ", aveva fatto sapere Beppe Pettinato senza però fornire ulteriori dettagli sullo stato di salute del suo assistito. Da Marco Liorni a Rita Dalla Chiesa e molti altri avevano speso parole di affetto e stima nei suoi confronti, augurandogli una pronta guarigione, ma solo ora - a due settimane di distanza - Platinette è tornato a parlare in prima persona del suo stato di salute.

Il ritorno sui social network

Dopo giorni di silenzio e apprensione, Mauro Coruzzi è tornato su Instagram con una serie di post, che hanno fatto capire che la situazione, nonostante tutto, è in netto miglioramento. Attraverso il suo profilo personale, Platinette ha commentato l'arrivo di Barbara Alberti a ItaliaSì come sua sostituta e poi ha ringraziato Marco Liorni e tutto il cast del programma di Rai Uno per avergli tenuto compagnia anche in ospedale: " Grazie alla compagnia del musical "Hair Spray" per la performance. Provo anche dal letto d'ospedale ".