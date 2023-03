"Ictus ischemico". Mauro Coruzzi "Platinette" ricoverato in ospedale, come sta l'artista

Le condizioni di salute di Mauro Coruzzi sono stabili ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se l'artista ha riportato conseguenze. Platinette, questo il nome d'arte con il quale il pubblico lo conosce, è ricoverato da martedì 14 marzo in ospedale in seguito a un attacco ischemico. La notizia è rimasta riservata per un paio di giorni, ma oggi il suo agente ha rilasciato un comunicato sul dramma che Coruzzi sta vivendo.

Il malore poi il ricovero in ospedale

" Ha avuto un ictus ischemico ", si legge in una nota ufficiale diffusa dal suo agente attraverso le pagine del Messaggero, nel quale si evince che Platinette ha avuto un malore martedì 14 marzo. Non è chiaro se l'artista fosse a casa o al lavoro, ma Mauro Coruzzi è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. " Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti ", riferisce ancora l'agente di Platinette.

L'ultimo post Instagram

Sabato 11 marzo Coruzzi era in televisione con la consueta puntata di ItaliaSì e due giorni fa aveva condiviso con i suoi follower un video su Instagram, una diretta che l'artista teneva settimanalmente, nella quale parlava con i fan mettendo i suoi pezzi musicali preferiti. Nulla faceva presagire a un epilogo tanto drammatico e il pubblico e i colleghi si sono stretti virtualmente attorno a lui. Sotto al suo ultimo post sono migliaia i messaggi di affetto e supporto in questo suo difficile momento.

Il messaggio di Marco Liorni