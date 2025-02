La “pm”, la scrittrice e i Sassi (di Matera) lanciati in nome di Imma Tataranni

Ascolta ora 00:00 00:00

Se è stata solo una “provocazione” (ormai non c’è evento dello scibile umano che non preveda una “provocazione” …), si poteva pensare a qualcosa di livello decisamente superiore. Ma la sensazione, guardando il video del litigio, è che le tra le due donne ci sia davvero una cordialissima antipatia. Parliamo dello scambio di battute piuttosto animato tra una brava attrice come Vanessa Scalera e una scrittrice dalla penna felice come Mariolina Venezia: la prima, interprete di successo di “Imma Tataranni”; la seconda, inventrice letteraria della “pm” in servizio al Tribunale di Matera, la città dei Sassi. E sassi, in senso figurato, sono volati ieri tra Scalera e Venezia durante la presentazione della quarta stagione della fiction (prima puntata domenica prossima su Rai1): un botta e risposta che, per toni usati e puerile tema del contendere, ha gelato la sala. Una scena che sembrava la trama di una puntata della nuova serie: la pm contro la scrittrice (e viceversa) alla ricerca di un inesistente colpevole. Tragicomico il motivo del contendere: Venezia che si lamenta per non essere stata citata (non in tribunale, ma al Festiva di Sanremo…) dalla Scalera che, a sua volta, rinfaccia a Venezia di aver usato parole poco carine su di lei. Insomma, poca roba per giustificare un alterco dalle corde così tese. Con in più l’aggravante di aver sottratto spazio magari a temi molto più interessanti, come ad esempio quello del contesto sociale materano (e lucano più in generale) in cui opera la giudice Tataranni. Uno spaccato di Sud non facile, problematico, per molti aspetti ancora arretrato e con una classe politica sconcertante (i consiglieri regionali proprio la settimana scorsa si sono aumentati di 2000 euro lo stipendio).

Non sono cose che riguardano la fiction tv, potrebbe dire qualcuno; ma visto che Imma Tataranni è un “giudice” magari si potrebbe aprire un’inchiesta sulla regolarità dell’”autointegrazione salariale” appena deliberata dai membri dell’assise regionale… Temi delicati che necessitano di coraggio, che però tra gli attori di Basilicata non manca, basti pensare ad alcune storie portate in tv o a cinema set da interpretati di valore come Rocco Papaleo e Antonio Gerardi che in terra lucana sono nati e cresciuti e quindi ne conoscono bene pregi e difetti: due veterani dei set cinematografici a cui guardano le giovani leve delle scuole di recitazione (come ad esempio la talentuosa Claudia Torchia, fresca di esordio di nella fiction “Don Matteo”). La Basilicata coast to coast e’ uno spettacolo ancora tutto da scoprire. Nel bene e nel male. La giudice Tataranni prenda appunti…