"Un po' l'ha provocato...". Il commento choc di Dario Baldan su Mia Martini

Dario Baldan Bembo è uno degli autori e compositori più popolari della musica italiana. Testi da lui firmati come “L'amico è", "Amore e non amore" e "Amanti di valore", questi ultimi cantati da Lucio Battisti e Mina, sono rimasti nella storia musicale del nostro paese. Celebri le sue collaborazioni con Franco Califano e Mia Martini e proprio di questi due cantautori Bembo ha parlato su Rai Uno.

L'autore è stato ospite dell'ultima puntata di Oggi è un altro giorno e ha ricordato alcuni aneddotti e episodi relativi al rapporto professionale, che lo legava ad artisti ormai scomparsi come Califano e Mia Martini. Parlando di quest'ultima, però, Bembo si è lasciato andare a una considerazione personale che ha indignato il web. Serena Bortone ha parlato del difficile momento vissuto da Mia Martini, quando si diffuse la maldicenza legata al fatto che portasse sfortuna e l'ospite è intervenuto, ma invece di smorzare i toni e evitare spiacevoli inconvenienti, Dario Baldan Bembo ha fatto alcuni commenti choc.

Dario Baldan Bembo, cosa ha detto a Oggi è un altro giorno

" Non è tutto una maldicenza quello che si è detto su Mia Martini, ma un po' l'ha provocato anche un suo comportamento", ha affermato in diretta su Rai Uno il compositore milanese, 75 anni, precisando però di non volere andare oltre : "Non voglio disonorare il grande rispetto che io ho per questa grandissima cantante e per la sua vita ". Nel merito della questione, invece, Dario Baldan Bembo c'è entrato poco dopo, parlando di strani interessi che Mia Martini avrebbe avuto verso dimensioni esoteriche o simili.