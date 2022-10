"Portare sfiga? Inaccettabile". Loredana Bertè contro Elenoire Ferruzzi

L'eco di quanto successo nella casa del Grande fratello vip giovedì scorso non si è ancora spento. I giudizi denigratori, che Elenoire Ferruzzi ha rivolto in più di una occasione a Nikita Pelizon, hanno portato l'icona trans dritta dritta in nomination e il pubblico l'ha punita con l'eliminazione diretta. Avere dato della porta sfiga alla modella triestina (oltre allo sputo per terra diventato un caso) ha indispettito non solo il pubblico, ma anche chi - come Loredana Bertè - ha vissuto una dolora pagina della sua vita legata proprio a queste accuse infamanti.

" Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano altre di "portare sfiga" è inaccettabile sotto ogni punto di vista ", ha denunciato Loredana Berté dalla sua pagina Instagram, commentando quanto successo nella Casa. Nonostante siano passati decenni, la cantante ha intravisto in Nikita quello che sua sorella Mia Martini ha vissuto sulla sua pelle per colpa di maldicenze e calunnie e il dolore è stato troppo forte per rimanere in silenzio. La Bertè ha definito "inaccettabile" il comportamento di Elenoire: parole e gesti di pura cattiveria in grado di rovinare una vita come era successo con sua sorella Mia.