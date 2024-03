"Possedere un altro figlio...". La "to do list" di Fedez fino al 2025

Anniversario molto particolare per Fedez, che sui social ha voluto ricordare l'intervento al quale è stato sottoposto due anni fa per l'asportazione di un tumore al pancreas. Era il 22 marzo del 2022 quando il rapper si sottopose all'operazione presso l'ospedale San Raffaele di Milano: in pochi giorni ha scoperto la massa ed è finito sotto i ferri, per eliminare quello che sarebbe potuto essere un grave pericolo per la sua vita. L'intervento è andato bene per il rapper, tanto che non ha avuto nemmeno bisogno di essere sottoposto ad alcun ciclo di chemioterapia anche se, ovviamente, dovrà effettuare controlli a vita e sopperire alla mancanza degli enzimi con le medicine. Tutto sommato nulla di particolarmente complicato, rispetto a quelle che sarebbero potute essere le implicazioni della patologia che l'ha colpito.

" Esattamente 2 anni fa mi operavo di tumore al pancreas. 2 fottuti anni! La vita è bella ", scrive il cantante nel suo post, condividendo una serie di foto scattate in ospedale subito dopo l'intervento, con ancora le medicazioni post-operatorie. Nel carosello fotografico del cantante è presente anche una "to do list", un progetto di vita che il cantante si è prefissato per i cinque anni successivi all'intervento. " Concerto 2022 in Duomo, vacanza Vegas, San Siro da solo con pubblico, possedere un altro figlio, vincere Sanremo/Eurovision/Grammy ", si legge nel foglio scritto a penna. Al di là dell'ultimo punto sulla vittoria di un Grammy, in tanti hanno rimproverato il cantante per aver usato il termine "possedere" riferito a un altro figlio. Una scelta di termini che sembra discutibile ma che, probabilmente, Fedez non ha ritenuto tale.

Scorrendo i commenti, non si può non notare che sotto il post del cantante si sono riversati i fan di Chiara Ferragni per ricordare a Fedez, come se ne avesse bisogno, che in quel momento sua moglie gli è stata accanto con dedizione. E non solo, non mancano le recriminazioni di chi lo rimprovera di non aver fatto lo stesso nel momento in cui è stata sua moglie ad aver avuto bisogno di vicinanza per il caso del pandoro. Non sono comunque mancati quelli che hanno ribattuto a queste affermazioni sottolineando che, stare vicino a una persona con un problema di salute non è lo stesso che farlo con una persona nel mezzo di una bufera giudiziaria.

In ogni caso, quel che balza agli occhi con forza, è l'assenza di Ferragni nel carosello, segno che per Fedez, il matrimonio, sembra essere già un capitolo chiuso.