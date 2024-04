"Poteva compromettere la vittoria". Il gip archivia Blanco, ma lui non era in gara

La procura della Repubblica di Imperia ha accolto la richiesta di archiviazione della posizione del cantante Blanco per i fatti di Sanremo 2023, quando salì sul palco e distrusse a calci le scenografia floreale. Ancora non è chiaro se si sia realmente trattato di uno scatto di rabbia per gli auricolari non funzionanti o se, come sospettano in tanti, fosse tutto programmato per il lancio di quello che, all'epoca, era il suo nuovo singolo. Il Codacons si rivolse alla procura per denunciare il cantante per danneggiamento, visto che quell'allestimento era di proprietà pubblica, essendo in capo alla Rai.

Ma perché il gip ha deciso di archiviare la posizione del cantante? È lo stesso Codacons a spiegarlo con una nota nella quale rivela che il gip giustifica il comportamento di Blanco " attribuendo il comportamento dell’artista alla tensione dovuta alla gara canora cui l’artista partecipava ". Già, peccato che quell'anno Blanco non fosse un concorrente in gara ma un semplice ospite, chiamato da Amadeus sul palco di Sanremo per presentare il suo ultimo brano. L'anno precedente era in gara, insieme a Mahmood, con il brano "Brividi".

" Nel caso in esame, risulta che la collera di Fabbriconi è stata innescata da un malfunzionamento dell’impianto audio che, palesemente, ha rischiato di pregiudicare la sua prestazione; in un contesto di forte tensione come quello dell’esibizione canora sanremese, foriera di esiti decisivi per la carriera di ciascun cantante coinvolto, appare se non giustificabile almeno comprensibile la collera dell’indagato a fronte di un inconveniente che poteva compromettere le sue chances di vittoria ", ha scritto il gip Massimiliano Botti, rigettando la richiesta del Codacons di proseguire le indagini.

Venendo a mancare la fattispecie della gara, che non coinvolgeva Blanco che, come ospite, non vedeva pregiudicata alcuna possibilità di vittoria da un eventuale problema tecnico, vene a mancare la motivazione con la quale il gip ha chiesto l'archiviazione. Al contrario, trovandosi sul palco solo in qualità di ospite, per il Codacons questa " è una circostanza che, al contrario, aggrava il suo comportamento, del tutto ingiustificato e altamente diseducativo, considerato l’elevato seguito di giovanissimi vantato dall’artista ".

istanza al presidente del tribunale e alla Cassazione, chiedendo il riesame del provvedimento

In ragione degli evidenti errori del gip nella valutazione, il Codacons ha annunciato che presenterà "".