"Potrebbe essere la pietra tombale per i reali inglesi…" E ora spunta la biografia di Meghan Markle

Sta per abbattersi un altro tornado sulla famiglia reale inglese. E la causa dei nuovi problemi è l’onnipresente Meghan Markle. La ex duchessa di Sussex che, di per sé, nel corso degli ultimi anni non ha fatto altro che far tremare le mura di palazzo, si sta preparando a lanciare un’altra bomba. Sono notizie ancora tutte da confermare ma secondo quello che è stato rivelato al Mirror da Neil Sam, celebre royal watcher, pare che la Markle abbia tutte le intenzioni di scrivere la sua prima biografia. Ovviamente il libro aprirà una lunga parentesi sulla sua vita a corte e il testo si preannuncia già esplosivo. Dopo il successo che è stato ottenuto da Spare, scritto dal Principe Harry, in cui il figlio del Re ha sparato a zero su tutta la sua famiglia, ora anche Meghan vorrebbe seguire le orme del marito.

Una clamorosa indiscrezione che se confermata potrebbe create altri e nuovi problemi alla famiglia inglese, già travolti da scandali. E, nonostante il royal watcher rivela che ci sarebbero già tre editori pronti a farsi la guerra per accaparrarsi la biografia della Markle, molti avrebbero stretto un "patto" con la ex duchessa. A quanto pare, nessuno vorrebbe acquistare il libro a scatola chiusa ma vorrebbe leggere almeno i primi tre capitoli della biografia per valutare se è giusto investire su un testo che, di sicuro, farà molto parlare di sé.

" Nel mondo dell’editoria di oggi questo significa una cosa: i possibili acquirenti vogliono vedere se la Markle ha una storia degna di nota – racconta Neil Sam -. Il punto critico è che non possono fidarsi e dare qualcosa a un editore senza sicurezza di massimo livello, perché potrebbe trapelare qualcosa e quindi l’intero affare sarebbe rovinato – aggiunge -. Più che altro, mi aspetto che la notizia di un presunto libro di memorie possa rappresentare una preoccupazione per la famiglia reale e il suo team di pubbliche relazioni. Se verrà mai pubblicato potrebbe essere una vera e propria pietra tombale per i Windsor ”. Una scelta ben ponderata perché in pochi si fidano dei Sussex e perché i tanti progetti messi in atto non sono stati poi così redditizi.

E di cosa potrebbe parlare la biografia di Meghan Markle? Si sussurra che tra i temi chiave ci potrebbero essere l’infanzia, il legame turbolento con il padre, Thomas Markle, e la carriera. La curiosità di tutti è però incentrata sul rapporto con Kate Middleton e Re Carlo, la scelta di lasciare Londra, i presunti attacchi razzisti subiti, la nuova vita con Harry e i due figli in California. L’autobiografia vedrà mai la luce? E in che forma? “Saranno gli editori a stabilirlo”, conferma il royal watcher.