Rocco Siffredi, Cristina D'Avena e la foto sui social: "Presto grandi novità..."

La coppia che scoppia: Cristina D’Avena e Rocco Siffredi. È bastato un semplice scatto a far infiammare (e sognare) il web. Stiamo parlando di una foto che sta circolando in rete in queste ore e vede protagonisti proprio la regina delle sigle dei cartoni animati e nientepopodimeno che il pornoattore. Il perché i due fossero insieme al momento non è ben chiaro ma, inutile dire, quanto a pullulare siano le ipotesi più disparate.

Lo scatto che ha infiammato il web

Come anticipato, i due si sono fatti immortalare insieme in uno scatto. Da una parte lui, il pornoattore che in queste ultime settimane ha fatto parecchio discutere a seguito delle accuse di molestie da parte di una giornalista, dall’altra, lei, la regina delle sigle dei cartoni animati che ha fatto sognare milioni di italiani (e non solo) con le sue canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla vita di molti.

Insieme nello scatto, i due si mostrano abbracciati e sorridenti in quello che pare essere uno spogliatoio. Come se non bastasse, la didascalia che accompagna la foto recita: “Presto grandi novità”, a seguire un'emoticon di un diavolo e di un angelo con un punto di domanda.

L’ipotesi di una collaborazione

Il motivo dello scatto insieme non è noto, ma l’ipotesi una collaborazione sembra allettare parecchio gli utenti del web. A questo proposito, sono tantissimi i commenti che si leggono in rete: “L’incontro tra la mia infanzia ed adolescenza”, scrive un utente. “La coppia di cui avevo bisogno”, chiosa un altro. E ancora: “Non succede ma se...ah, forse succede!” oppure “Sarebbe l’unico modo per rendere la vita di noi millennials degna di essere vissuta”. Insomma, tantissimi e soprattutto divertenti commenti.

Naturalmente, le novità a cui i due fanno riferimento non sono note, né tanto meno se ci sarà o meno una collaborazione per la “strana” e inedita coppia. Rocco Siffredi e Cristina D’Avena si sono avvicendati domenica scorsa sul palcoscenico del PalaPrometeo Estra. Proprio lì, Cristina ha regalato un live ai suoi fan e un successivo meet & greet, poi la foto ricordo. La cantante, peraltro, in queste settimane è in giro per l’Italia con alcuni show evento, durante i quali riproporrà i suoi grandi successi: da Mila e Shiro, a Occhi di gatto passando per I Puffi e l'indimenticabile Kiss me Licia.

Noi, nel frattempo, ci stiamo chiedendo cosa bolle in pentola per