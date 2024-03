Le mutande del principe Harry vendute all'asta: saranno esposte in uno strip club di San Diego

Il burrascoso passato del principe Harry torna a bussare alla sua porta. Le scorribande messe a segno quando era single e ribelle tornano alla ribalta della cronaca internazionale dopo le recenti dichiarazioni della spogliarellista Carrie Royale. La donna, oggi 52enne, venne fotografata insieme a altre ballerine e all'erede della famiglia reale a Las Vegas nel 2012 durante una vacanza alquanto movimentata di Harry. Risentita per non essere stata inserita nella biografia del principe, Carrie ha minacciato di rendere pubbliche alcune foto di Harry completamente nudo e risalenti a dodici anni fa. Poi ha rivelato di avere venduto all'asta un paio di boxer del principe ricavandone 250mila dollari.

Le foto hot di Harry su OnlyFans

A riportare l'intera vicenda è il tabloid britannico The Sun, che ha raccolto le dichiarazioni della spogliarellista, con la quale Harry venne paparazzato nel 2012 durante una vacanza a Las Vegas. Le foto del figlio di re Carlo in piscina con gli amici e poi seminudo a una festa attorniato da donne fecero il giro del mondo e crearono imbarazzo a corte. Oggi, dodici anni dopo, Carrie Royale è tornata alla carica, sostenendo di avere delle foto osè del principe proprio di quella notte e di volerle pubblicare su OnlyFans per guadagnare soldi e "vendicarsi" di Harry, che non l'ha inserita nel suo libro di memorie "Spare". Gli amministratori della piattaforma di contenuti hard, però, hanno disabilitato il suo account, impedendole di pubblicare così foto senza il consenso del principe.

I boxer di Harry venduti all'asta

Contattata dal The Sun la spogliarellista si è detta sorpresa dell'accaduto e ha così rilanciato, raccontando di avere venduto le mutande indossate quella fantomatica sera dal secondogenito di re Carlo. Il principe le avrebbe gettate, rimanendo così nudo, mentre ballava con le spogliarelliste e si scatenava a bordo piscina. Ad aggiudicarsele per la ragguardevole cifra di 250mila dollari è stato il proprietario di uno strip club di San Diego, Dino Palmiotto, che ora le esporrà nel suo locale Exposé. "Faranno sempre parte della storia del principe Harry, sono un pezzo di storia. Il ragazzo è un eroe e un'icona, così come sua moglie. Stimo che ci siano circa un milione di inglesi, o persone con origini britanniche, qui in California e vorrebbero vederli. Anche Harry è il benvenuto nel club, così come lo è Meghan", ha dichiarato al tabloid inglese Palmiotto, che esporrà i boxer neri di Harry in una teca, nel tentativo di attirare turisti e curiosi.