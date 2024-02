Problemi tecnici per Loredana Bertè e Il Tre, cosa è successo in diretta

I problemi tecnici riscontrati in diretta hanno regalato un piccolo brivido nel finale della quarta serata del festival di Sanremo. Prima Loredana Bertè e poi Il Tre sono stati costretti a interrompere le loro esibizioni sul palco dell’Ariston a causa di problemi tecnici.

La prima a venire tradita dall’audio è stata Loredana Bertè che, nella serata delle cover, ha scelto di proporre il brano "Ragazzo Mio" al fianco del chitarrista Venerus. Quando il duo ha conquistato il centro del palco, la cantante ha subito intuito che qualcosa non andava. Si è voltata lateralmente a cercare uno dei tecnici del suono presenti ai margini del palco e poi ha fatto presente di avere un problema. "Alex non ho il countdown", ha detto brevemente Loredana e il piccolo problema tecnico è stato risolto in pochi secondi, consentendo alla Bertè di portare a casa una grande esecuzione. Poi, prima di congedarsi, ha ringraziato il diretto del palco, Pippo Balestrieri, da oltre quarant’anni dietro le quinte dell'Ariston. "Tutti i Sanremo che ho fatto lui ha sempre avuto un parola, un sorriso, un abbraccio per me", ha concluso Loredana.

Una cosa simile è successa poco dopo a Il Tre, pseudonimo di Guido Luigi Senia. Il rapper classe 1997 si è posizionato al centro del palco davanti al microfono, ma quando la musica è partita lui è rimasto in silenzio e si è visto costretto a chiedere l'interruzione della musica a causa del problema tecnico. "Non sento in cuffia", ha esclamato l'artista rivolgendo lo sguardo verso i tecnici, ma subito è stato raggiunto da Amadeus. "Tranquillo, rimango sempre in zona" ha scherzato il conduttore e direttore artistico sdrammatizzando e dando il tempo necessario ai tecnici dell'Ariston per risolvere l'inconveniente.

Pochi istanti e il Tre ha potuto rimettersi le cuffiette e ricominciare da capo la performance in coppia con Fabrizio Moro. Qualcosa però non deve avere funzionato correttamente nel finale del brano perché in chiusura il cantante è rimasto senza parole e Moro è stato costretto a togliergli un auricolare e suggerirgli le ultime parole prima di concludere. Un piccolo incidente che non sarà costato in termini di votazioni ma al Fantasanremo sì. In caso di problema tecnico, infatti, il cantante viene penalizzato con un malus di -20 punti.