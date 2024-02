L'omaggio di Lorella Cuccarini a Pippo Baudo. E Fiorello sfotte Travolta

L'arrivo di Lorella Cuccarini sul palco del teatro Ariston è stato come un déjà-vu. Un ritorno al passato e ai varietà degli anni '80, che ha scatenato il pubblico in sala. La co-conduttrice della quarta serata del festival di Sanremo ha scelto di fare il suo primo ingresso sul palco non dalla scalinata principale, bensì dall'ingresso dell'Ariston accompagnata dal corpo di ballo in una sorta di medley delle sigle più celebri di Fantastico, lo storico programma del sabato serata di Rai Uno.

L'ingresso di Lorella Cuccarini

Dalla popolare sigla "Tutto Matto" a "Io ballerò" fino a "La notte vola", Lorella Cuccarini ha portato lo show nello show, coinvolgendo persino Amadeus sui passi di "Grease". Ma è quando la Cuccarini ha salito i gradini del palco dell'Ariston attorniata dai ballerini, che è arrivata la sorpresa. Dalle quinte è uscito Fiorello con una vistosa parrucca, che lo ha subito reso riconoscibile nei panni di Manuel Franjo, il celebre ballerino e compagno di ballo della co-conduttrice negli anni di Fantastico. Così con lei Fiorello ha ballato sulle note di "Sugar Sugar".

Lo sfottò di Fiorello a Travolta

Al termine dell'esibizione di Lorella Cuccarini, Fiorello si preso la scena e subito è arrivata la stoccata a John Travolta. "La primas cosa che no vi do è la liberatorias, non per il ballo, ma per los cabellos", ha scherzato Rosario in uno spagnolo arrangiato. Chiarissimo il riferimento alla liberatoria che John Travolta non avrebbe voluto firmare per il "Ballo del qua qua". Poi lo sketch è proseguito e, dopo essersi lamentato della scomodità dei pantaloni, sempre in un improbabile spagnolo, ha lasciato il palco a Lorella, che ha voluto ricordare il suo grande mentore, Pippo Baudo.

L'omaggio a Pippo Baudo

Sul palco del teatro Ariston la co-conduttrice dei Festival ha fatto un salto nel passato ricordando Pippo Baudo, suo mentore e grande professionista con il quale ha lavorato in molti programmi televisivi, che hanno fatto la storia. "Con queste sigle non eravamo solo noi ma c'era anche Pippo Baudo", ha detto Lorella Cuccarini ricordando gli anni di Fantastico, in cui i due hanno lavorato assieme. Poi ha rivolto un pensiero speciale allo storico conduttore che, tra l'altro, detiene ancora il record di ascolti per il suo Festival del 1995: "Voglio salutarlo che sicuramente ci sta guardando. Ciao Pippo, ti vogliamo bene", ha concluso Lorella.