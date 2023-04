"Ha la fidanzata in Spagna". Quella rivelazione choc sull'ex suor Cristina

Mentre in Honduras l'ex suor Cristina si sta mettendo alla prova all'Isola dei famosi, in Italia le voci su una sua presunta omosessualità stanno prendendo il sopravvento. A lanciare l'indiscrezione bomba (già ripresa dall'irriverente sito Dagospia) è stato il portale Mowmag che, nelle scorse ore, ha pubblicato un articolo nel quale si parla di una soffiata quanto mai attendibile su una fidanzata, che attenderebbe Cristina a Madrid.

La fuga in terra iberica di Cristina Scuccia, subito dopo avere lasciato la tonaca, ha sempre destato interesse. In molti si sono chiesti perché la siciliana si è rifugiata all'estero, proprio in Spagna, per trascorrere il suo anno sabatico in attesa di decidere se rinunciare ai voti o meno. E ora il sito Mowmag sembra dare una risposta al quesito. " Una fonte ci dice che Scuccia, trasferitasi a Madrid dopo l'abbandono dei voti, avrebbe una dolce metà in terra spagnola. E che non si tratterebbe di un uomo..." , si legge in un articolo dedicato all'ex monaca siciliana.

Il coming out all'Isola?

Anche alcuni blogger di gossip italiani hanno riferito di alcune segnalazioni riguardo al presunto legame sentimentale di Cristina Scuccia con una donna spagnola, ma il tutto rimane sul filo delle ipotesi, mancando prove e riscontri concreti. Mowmag, però, è andato oltre e secondo la fonte dell'indiscrezione l'ex suora avrebbe scelto di partecipare al reality condotto da Ilary Blasi proprio per uscire allo scoperto. " Ha una fidanzata a Madrid", si legge ancora sul sito di spettacolo, che prosegue: "C'è aria di coming out, spiffera la nostra fonte gossippara anonima (ma ben infilata nel mondo dello spettacolo). Anzi. Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell'ambiente si sa da anni oramai ".

Dunque, i rumor sarebbero ben fondati, ma i condizionali - in questi casi - rimangono obbligatori. Se le voci trovassero conferma, si tratterebbe di una vera e propria bomba pronta a esplodere sull'Isola dei famosi. Uno scoop che la Blasi si troverebbe tra le mani e che potrebbe fare impennare gli ascolti del reality, vista l'attenzione mediatica che l'ex suor Cristina è in grado di destare. Come se questo non bastasse, c'è chi ha già intravisto un certo interesse di Cristina nei confronti dell'ex miss Claudia Motta. Ma, per il momento, le supposizioni le lasciamo agli altri.