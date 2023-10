"Denudarmi è la mia passione". La confessione di Elodie

Ormai i fan hanno perso il conto di quante volte Elodie si è mostrata seminuda sui social network, nei video, sulle copertine degli album e chi più ne ha più ne metta. Il nudo sembra essere diventato la cifra distintiva della cantante, un po' come lo erano i suoi capelli ai tempi di "Amici". Ma si sa, tira più un corpo nudo che un taglio o un colore di capelli e allora si sarà detta: perché non cavalcare l'onda? Peccato che a suon di calare gli abiti, è sceso pure l'interesse (e la stima) del pubblico, che ha iniziato a criticarla. La riprova è stata l'uscita dell'ultimo singolo "A fari spenti", dove Elodie si è tolta persino il minimo indispensabile (coperta solo dai capelli come una moderna Eva). E la polemica è esplosa in men che non si dica. Risultato? Tapiro d'Oro assicurato.

A consegnare il primo tapiro in carriera a Elodie è stato il solito Valerio Staffelli che, pungente e diretto come sempre, non si è lasciato sfuggire l'occasione di provocare Elodie. " Sono emozionata! Che bello... mi sento molto onorata", ha esordito la cantante andando incontro all'inviato di "Striscia la notizia", che le dava della "sbiottata" ("denudata" in dialetto lombardo). Ma l'entusiasmo è scemato con il passare dei minuti (e il susseguirsi delle domande). Già, perché Staffelli non è stato morbido, anzi. " È vero che si è denudata per spingere di più il disco? ", le ha chiesto Staffelli e il fastidio di Elodie è stato evidente: " No, no. È perché mi piace. È proprio una mia passione denudarmi così, è il mio modo di esprimermi, ho sempre lavorato tanto anche con il mio corpo" .