Ecco cosa rivelano le nuove foto di Ilary Blasi e Bastian

Ormai Ilary non si nasconde più: se fino a poco prima del compleanno del compagno Bastian Muller, aveva soltanto pubblicato delle foto che lasciassero presagire la presenza di Bastian al suo fianco, ad oggi sembra davvero fare sul serio, tanto che è stata paparazzata al parco insieme al fidanzato ed alla figlia Isabel, che camminava stringendo la mano all’imprenditore.

La passeggiata con la figlia Isabel

A “rubare” i primi scatti “di famiglia” è stato proprio il settimanale Chi di Alfonso Signorini che ha ritratto Ilary con il compagno Bastian Muller, la figlia più piccola Isabel Totti e la nipotina della showgirl Nichi, mentre facevano una passeggiata in un parco dell'Eur, vicino casa della conduttrice. Addirittura la figlia di Ilary e Francesco Totti, non solo ha camminato stringendo la mano dell’imprenditore tedesco, ma, successivamente, gli è anche saltata sulle spalle. D’altronde, non è una novità che Bastian abbia un bel rapporto con la figlia di Ilary dal momento che, lo scorso 10 marzo, ha preso parte alla festa di compleanno della piccola Isabel, in cui, peraltro, erano presenti anche Cristian e Chanel, gli altri figli della conduttrice e dell’ex numero dieci della Roma. Dopo aver giocato, come riporta il settimanale, i quattro sono andati a prendere un gelato per chiudere in bellezza la giornata.

Ilary e Bastian al concerto dei Maneskin

Se però, la giornata è terminata per le piccoline, per i due innamorati no. Ilary e Bastian, infatti, hanno proseguito, concedendosi la stessa sera un momento di libertà. La Blasi e Muller così, sono andati insieme al concerto dei Maneskin e, a giudicare dai video mostrati sui social, si sono davvero divertiti e scatenati. La coppia, ha assistito al concerto al Palazzo dello Sport a Roma e con loro c’era anche un gruppo di amici e Luca Tommassini, coreografo di fama internazionale al quale da anni Ilary è molto legata. Una volta terminato lo spettacolo, Bastian e Ilary hanno anche raggiunto Damiano - il frontman della band - dietro le quinte, per una foto ricordo che, prontamente, hanno condiviso sui social.

La storia di Bastian e Ilary

La storia d’amore tra l’imprenditore e la conduttrice sarebbe nata a novembre del 2022 e secondo il settimanale Chi, quando Muller ha conosciuto la Blasi non sapeva nemmeno chi fosse. I due per il momento non hanno intenzione di cambiare i loro piani di vita con trasferimenti o rivoluzioni; la Blasi, infatti, non ha alcuna intenzione di trasferirsi in Germania e allo stesso modo, Muller, tanto che pare arrivi in Italia ogni fine settimana per trascorrere il weekend insieme alla fidanzata.