Le prove poi l'incidente in studio. Cosa è successo ad Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in televisione con la nuova stagione di "Boomerissima". Il suo ritorno su Rai2, però, sembra essere decisamente in salita visto il piccolo incidente di cui la conduttrice si è resa protagonista durante le prove della prima puntata. A raccontare cosa è successo negli studi di viale Mazzini, dove da settimane sta portando avanti le prove della trasmissione, è stata lei stessa attraverso le storie del suo profilo Instagram, dove ha parlato del suo infortunio.

Alessia Marcuzzi torna in tv

Il prossimo 31 ottobre Alessia Marcuzzi tornerà in onda su RaiDue con le nuove puntate dello show "Boomerissima". Come lo scorso anno il programma punterà sulla competizione fra boomer - personaggi famosi che hanno vissuto gli anni ’80 e ’90 - e millennial, vip nati e cresciuti nel nuovo millennio. Tra conferme e novità, Alessia Marcuzzi sarà protagonista anche di numerosi stacchetti ed è proprio sul ballo che si stanno concentrando le prove della conduttrice. Nelle ultime settimane la Marcuzzi ha mostrato - attraverso la sua pagina Instagram - cosa sta facendo in studio tra prove di ballo e coreografie realizzate sotto la supervisione di Luca Tommassini. Nelle scorse ore, però, Alessia è stata vittima di un piccolo incidente avvenuto in studio, che l'ha costretta a sospendere momentaneamente le prove.

L'infortunio durante le prove