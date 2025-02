"La putt***". Il nuovo audio di Corona: cosa c'entrano Fedez e Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

Fabrizio Corona, Fedez e, indirettamente, anche Chiara Ferragni, continuano a far parlare di sé. A poche ore di distanza sono arrivati alcuni video con diversa provenienza. Il primo è stato la prima parte del racconto di Fedez da Sanremo fatto dallo Youtuber Alessandro Della Giusta e gli altri sono video pubblicati da Fabrizio Corona, che ha ricevuto la diffida dell'influencer per i video del suo format "Falsissimo". Ma pare esserci quasi una divergenza tra i due racconti, soprattutto nelle parti in cui viene coinvolta coinvolta Ferragni.

Nel video di Sanremo, viene mostrato Fedez che dopo essere venuto a conoscenza dell'intenzione di Corona di pubblicare la seconda parte di Falsissimo incentrata sulla sua ex moglie, chiama l'ex re dei paparazzi per chiedergli un passo indietro. È il 10 febbraio, il giorno dopo sarebbe iniziato il Festival. " Federico, è una puntata, che due coglioni... Perché è tutto sul lato giuridico, non c'entra niente con la scorsa ", dice Corona al rapper, che quando chiude la telefonata commenta con i presenti: " Sei il manipolatore più bravo che io abbia mai visto ". Il rapper sembra farsi bastare questa spiegazione ma quando esce il video, il pomeriggio, si rende conto che Corona non gli ha detto la verità, e lo richiama: " Perché devi scrivere una cosa che non è vera? Ti ho chiesto ‘Fabri, mi prometti che non fai uscire sto cazzo video di Chiara e i tradimenti?' ". L'ex re dei paparazzi ammette di non avergli detto la verità e ancora una volta, chiudendo la chiamata, Fedez si rivolge ai presenti con lui sul van: " Comunque è proprio un pezzo di merda. Mi dispiace dirtelo ma sei proprio un infame ".

Questo video viene pubblicato lunedì 24 febbraio. Ieri, Fabrizio Corona pubblica una storia in cui mostra le immagini riprese forse dalla webcam di un pc mentre riceve la notifica di querela da parte di Ferragni, cosa che spiega lui stesso. " Mentre stiamo cucinando per voi l'episodio 6, arriva la diffida della Ferragni finalmente. Trattative non ne facciamo ". Poi, quello che sembra essere un colpo di scena. Sull'account di Falsissimo, format di Corona, compare una storia con quella che sembra essere la voce di Fedez, e che viene definita come tale, che dice: " Ma scusa la puttana lì ti ha querelato per la puntata di ieri e sono già arrivati gli sbirri a notificarti la querela? Ma come è possibile che se io querelo qualcuno ci mettono otto mesi a notificare? ".

Questo video sembra essere una risposta, forse una ripicca, per il video di Sanremo in cui Fedez si mostra apprensivo nei confronti della ex moglie, o forse semplicemente non vuole complicare ulteriormente la sua situazione personale. Nell'audio diffuso da Corona non ci sono soggetti, quindi non è esplicito il riferimento di quell'insulto, che potrebbe essere rivolto a chiunque. Il rapper al momento tace.