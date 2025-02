Fedez voleva davvero rinunciare a Sanremo dopo il caso Montini, l'audio prima del Festival: "Non sono in grado..."

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è stato un momento nel quale Fedez ha pensato di ritirarsi da Sanremo 2025. Lo ha svelato lo youtuber Ale Della Giusta, che ha trascorso una settimana insieme al rapper poco prima che iniziasse il Festival. Il corto è stato pubblicato su YouTube e racconta i retroscena su Fedez a Sanremo nei giorni precedenti all’inizio della kermesse: un racconto privato registrato mentre sul web impazzavano i gossip di Fabrizio Corona sull'amante del rapper, Angelica Montini, e il presunto flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro.

Il video racconto

È proprio nel bel mezzo del caos mediatico scatenato da Corona con il suo "Falsissimo" che il cantante di Rozzano ha pensato di ritirarsi dal Festival. " Ero quasi sicuro che avrebbe mollato ancora prima di iniziare ", confessa lo youtuber nel suo video racconto, svelando cosa è accaduto a fine gennaio, quando Fedez è andato a Sanremo per le prove generali: "Il suo umore non era dei migliori. Ero stupito dal suo umore labile capace di passare dall'esaltazione a momenti di down infiniti e malinconia ". Federico Lucia si è presentato comunque a Sanremo per provare la cover di "Bella Stronza" con Marco Masini, ma tornato a Milano - complice il polverone scatenato da Fabrizio Corona con le rivelazioni sulla sua amante, Angelica Montini - è entrato in crisi.

L'audio su Sanremo

Secondo quanto raccontato da Della Giusta Fedez ha vissuto un vero e proprio crollo emotivo. Nel bel mezzo della preparazione di Sanremo tra prove, fitting e riunioni, il rapper ha contattato lo youtuber per annunciargli il suo possibile ritiro dal Festival. A documentarlo sono le chat che i due si sono scambiati il 30 gennaio e che vengono mostrate nel video racconto di Ale Della Giusta. Ma c'è anche un audio registrato da Federico Lucia e inviato allo youtuber, nel quale l'ex marito di Chiara Ferragni dichiara di volere fare un passo indietro: " Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo, non sono nelle condizioni, non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere, sono abbastanza a pezzi".

A fare tornare il rapper di Rozzano sui propri passi sarebbe stata la suadi fiducia che, durante la lettura fatta proprio nei giorni del possibile ritiro, gli aveva annunciato che il suo Festival sarebbe stato equilibrato e sereno.