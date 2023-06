Quasi amici, addio a Philippe Pozzo di Borgo: il disabile che ispirò il film

La storia di Philippe Pozzo di Borgo, rimasto paralizzato dal collo in giù in seguito a un incidente in parapendio, aveva conquistato il grande pubblico nel 2011, quando i registi Éric Toledano e Olivier Nakache decisero di trarre ispirazione dalla sua autobiografia per realizzare il film "Quasi Amici". La pellicola del 2011 divenne un successo mondiale grazie alla magistrale interpretazione degli attori François Cluzet (Philippe) e Omar Sy (il suo badante) e la seconda vita dell'imprenditore e uomo d'affari francese divenne un inno alla resilienza e alla voglia di vivere. Oggi, però, il mondo piange la sua scomparsa: Philippe Pozzo di Borgo è morto all'età di 72 anni a Marrakech, in Marocco, dove viveva da anni.

A dare la notizia della scomparsa dell'uomo è stato il quotidiano francese Le Figarò e i registi del film "Quasi Amici" sono stati i primi a dare risonanza all'annuncio, salutando Philippe con un triste tweet: " Abbiamo appena appreso con grande tristezza della morte del nostro amico Philippe Pozzo di Borgo. Accettando di far adattare la sua storia a 'Intouchables' ha cambiato le nostre vite e quelle di molte persone vulnerabili e fragili ".

La storia di Philippe Pozzo di Borgo

Rampollo di nobile famiglia corsa diventato uomo d'affari, Philippe Pozzo di Borgo rimane paralizzato a 41 anni dopo un incidente avvenuto in parapendio, sport estremo che praticava abitualmente. L'uomo aveva da poco perso l'amata moglie per un tumore e si ritrovò tetraplegico e depresso solo in un palazzo nel cuore di Parigi. A stravolgergli la vita è l'arrivo di un immigrato algerino appena uscito di galera, che diventa il suo badante e con il quale costruisce un rapporto unico e speciale. Nell'autobiografia "Il diavolo custode" Philippe racconta come combatte coraggiosamente e ostinatamente con il suo corpo e le vicissitudini legate alla sua condizione di immobilità accanto a Abdel, il badante che lo ha portato a sorridere e vivere una vita piena.

L'ispirazione per il film "Quasi Amici"