Nuovi guai per Meghan Markle: cosa ha combinato

Meghan Markle non ha neanche fatto in tempo a svelare il suo nuovo marchio, accompagnato da un sito web dedicato e già le è piovuta addosso una pesante accusa di plagio. Il sindaco di un piccolo comune dell’isola di Maiorca sostiene che il logo scelto dalla duchessa per il suo brand sarebbe uguale allo stemma della sua città. Un problema serio, visto che Meghan sta puntando tutto sul rebranding e sul programma Netflix, in uscita il prossimo 4 marzo, che dovrebbe lanciarla nell’universo del lifestyle come una sorta di nuova Martha Stewart.

“As Ever”

“Alcuni di voi potrebbero aver sentito delle voci riguardo a ciò che sto creando” , ha scritto Meghan nella didascalia del nuovo video Instagram, pubblicato il 18 febbraio 2024, in cui ha annunciato la nascita del suo nuovo brand: “Sono lieta di presentarvi As Ever, un brand che ho creato e in cui ho messo il mio cuore…Questo nuovo capitolo è un’estensione di ciò che è sempre stato il mio linguaggio dell’amore, intrecciando meravigliosamente tutto ciò che amo, il cibo, il giardinaggio, il divertimento, una vita consapevole e il fatto di trovare gioia nella quotidianità…”.

Questo nuovo marchio sostituisce “American Riviera Orchard”, lanciato il 14 marzo 2024. Nel video Meghan ha spiegato il motivo di questo cambiamento: “…È il mio quartiere. È un soprannome di Santa Barbara, ma mi limita alle cose realizzate e cresciute in questa zona. Poi è arrivato Netflix, non solo come partner nello show”, ha precisato, riferendosi al programma “With Love, Meghan”, disponibile dal prossimo 4 marzo sulla piattaforma streaming, “ma anche come partner nel mio business”.

Meghan ha dichiarato di aver registrato il marchio nel 2022, ma di aver aspettato fino a ora per renderlo pubblico. I tabloid, però, fanno notare che il nome “American Riviera Orchard” potrebbe essere stato modificato anche perché troppo simile a quelli di altri brand. Infatti la duchessa di Sussex, ha riportato il New York Post lo scorso novembre, avrebbe avuto dei problemi di copyright con il marchio di lifestyle “Harry & David”, che ha realizzato una linea di prodotti dall’evocativo titolo “Royal Riviera”. Ma i grattacapi non sono finiti qui.

La palma, le rondini e il colibrì

“As Ever” significa “come sempre” e fin dal suo ritorno su Instagram Meghan ha firmato i suoi post con queste due semplici parole. Mai espressione fu più profetica. “Come sempre”, quando c’è di mezzo una nuova iniziativa della duchessa, spuntano anche guai e polemiche. Non bastava il contenzioso con “Harry & David”: su El País Xisca Mora, sindaco di una piccola città dell’isola di Maiorca, Porreres, ha dichiarato che il logo scelto da Meghan sarebbe “quasi uguale” allo stemma della sua città, realizzato nel 1370.

Il marchio di Meghan è composto da una palma al centro e due colibrì ai lati, mentre nello stemma di Porreres la palma è circondata da due rondini. Tuttavia Mora ha chiarito: “Intentare una causa per plagio è complicato e costoso e un piccolo comune come il nostro non è nella posizione di combattere contro la Corona inglese” . In un’altra intervista al Daily Mail il sindaco ha, però, ribadito che le somiglianze tra lo stemma e il logo sarebbero “innegabili” e ha proseguito: “La verità è che, sebbene in poche ore ciò abbia dato un po’ di pubblicità alla nostra città prima sconosciuta, non ci fa piacere che venga usato il nostro stemma, vogliamo che il logo sia rimosso”.

In effetti ci sono delle similitudini tra i simboli, ma non possiamo escludere che si tratti semplicemente di una casualità, anche perché sono stati usati degli elementi della natura molto comuni.

Questo ci porta a un’altra considerazione: il presunto plagio presupporrebbe che Meghan, oppure il suo staff conoscessero Porreres e il suo stemma (cosa non impossibile, ma neanche così probabile), oppure che vi si siano imbattuti per caso, cercando delle idee (possibilità forse meno remota della prima, ma Meghan potrebbe obiettare che i colibrì e la palma sono emblemi dell’ambiente in cui vive, una verità facilmente dimostrabile). Quest’ultima ipotesi, poi, complicherebbe la vicenda, perché bisognerebbe stabilire con certezza un confine tra l’ispirazione e ile non sempre è così evidente.