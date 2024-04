Harry e Meghan ci riprovano con Netflix: ecco cosa faranno

Harry e Meghan starebbero tentando il rilancio del loro brand anche attraverso Netflix. Dopo “American Riviera Orchard”, il progetto della duchessa dedicato al lifestyle e annunciato lo scorso 14 marzo, i Sussex starebbero lavorando a due programmi tutti nuovi che, almeno in apparenza, sembrerebbero non avere nulla a che vedere con la royal family. La coppia dovrà preparare minuziosamente questo ritorno “televisivo” per dimostrare quanto vale davvero. Non sono ammessi passi falsi, soprattutto perché il contratto con Netflix scade nel 2025.

Cucina, giardinaggio e polo

I duchi di Sussex sarebbero “nella prima fase” di lavoro su due progetti targati Netflix, ha rivelato Deadline lo scorso 11 aprile: il primo dovrebbe essere un programma di cucina e giardinaggio diretto da Michael Steed (che ha lavorato anche al progetto “Anthony Bourdain: Parts Unknown”) e curato da Meghan, che avrebbe anche il ruolo di produttore esecutivo. Il secondo, invece, sarebbe una serie dedicata al polo e realizzata da Harry.

L’iniziativa della duchessa avrebbe lo scopo di “celebrare le gioie della cucina, del giardinaggio, dell’intrattenimento e dell’amicizia”, ha spiegato Deadline. Tutti temi molto cari a Meghan che, in particolare, ha sempre avuto una grande passione per la cucina. Il People ci ricorda, per esempio, che il primo progetto della duchessa come membro della royal family fu proprio un libro di ricette, “Together: Our Community Cookbook” (2018), nato dalla collaborazione con Hubb Community Kitchen per aiutare le famiglie delle vittime e i superstiti della tragedia della Grenfell Tower (2017).

Con il programma di cucina e il brand “American Riviera Orchard” Meghan Markle starebbe tornando alle origini, diciamo così, a tutto quello che ha sempre amato ed è diventato protagonista del suo blog “The Tig”, chiuso dopo il fidanzamento con il principe Harry, nel 2017. A proposito del duca, invece, la serie che starebbe curando e di cui sarà produttore esecutivo insieme a Meghan, sarebbe dedicata al “polo professionistico” . Un gioco molto antico, nato in Persia attorno al 600 a.C., diventato d’élite e in tempi moderni collegato quasi esclusivamente all’aristocrazia britannica. Non a caso è stato definito “lo sport dei Re” , come sottolineano Cbs News e Times of India.

La royal family ha sempre amato questo sport: Carlo III è un bravo giocatore, ma lo stesso valeva anche per il principe Filippo. La serie di Harry “offrirà agli spettatori un accesso senza precedenti al mondo del polo professionale…La serie alzerà il sipario sulla grinta e la passione dello sport, catturando [tutto ciò che riguarda] i giocatori e ciò che serve per competere al livello più alto” , ha scritto ancora Deadline. Del resto il duca di Sussex è sempre stato, oltre che un appassionato, anche un abile giocatore al pari del padre e del nonno.

L’ultima occasione?

Per il momento non sono stati comunicati né i titoli delle serie, né le date in cui potremo vederle. Non sarebbero, però, gli unici progetti a cui si starebbero dedicando Harry e Meghan. La responsabile dei contenuti Netflix, Bela Bajaria, citata da “Hello!”, ha dichiarato: “Hanno un paio di [progetti] senza copione su cui stanno lavorando con Brandon [Reigg]. E in realtà hanno molte cose da sviluppare. Un film in fase di realizzazione, una serie a cui stano lavorando…”. Insomma i Sussex sarebbero molto impegnati. Non dimentichiamo che ci sarebbe anche la produzione, sempre per Netflix, del film “Meet Me At The Lake”, tratto dal romanzo omonimo di Carley Fortune.

Inoltre, lo scorso febbraio, Meghan ha firmato un contratto con la Lemonada Media, che riproporrà il podcast nato in casa Spotify, “Archetypes” e un nuovo programma ancora da definire. In più c’è il progetto “American Riviera Orchard”. Le premesse sembrerebbero buone per i duchi di Sussex. Forse per loro si sta aprendo una nuova fase. Probabilmente decisiva, soprattutto per quel che riguarda Netflix. Il contratto da 81 milioni di sterline firmato nel 2020 con il colosso streaming, infatti, scadrà nel 2025. Non manca più molto.

All’inizio di gennaio 2024 le indiscrezioni parlavano di produttori stanchi di aspettare nuove idee da Harry e Meghan. Ora la situazione sarebbe completamente capovolta. I progetti in ballo sarebbero molti, ma dovranno portare ascolti per garantire il rinnovo della collaborazione. Le persone saranno davvero interessate a ciò che i duchi hanno da dire oltre le solite lagne contro la royal family? Esiste un certo interesse, ma bisognerà vedere se i due saranno in grado di mantenerlo e accrescerlo con creazioni di html" data-ga4-click-event-target="internal">qualità, attraverso cui possa venire fuori la loro personalità e la loro creatività.