“Una trovata pubblicitaria”. La gaffe di Meghan su Instagram

È passato appena un mese e mezzo da quando Meghan Markle ha aperto il suo nuovo profilo Instagram ed è già sommersa dalle critiche. A far infuriare il popolo social, stavolta, è stato un video in cui la duchessa ha raccontato il piccolo gesto compiuto per una ragazzina che ha perso tutto durante gli incendi di Los Angeles. Molti hanno interpretato il filmato come l’ennesimo tentativo della duchessa di mettersi in mostra a tutti i costi, senza curarsi minimamente della sofferenza degli altri.

La maglietta di Billie Eilish

Lo scorso 4 febbraio Meghan ha pubblicato sul suo profilo Instagram personale un video da un minuto e trentasei secondi in cui ha raccontato la storia di una quindicenne vittima dei roghi che hanno devastato Los Angeles nel gennaio 2025. La duchessa e il principe Harry l’hanno incontrata insieme ad altri teenager durante la visita ai luoghi colpiti dagli incendi, lo scorso 11 gennaio. Nel filmato Meghan ha spiegato che la casa in cui la ragazzina viveva con la madre è ridotta a un cumulo di macerie. Tra i tanti ricordi andati perduti c’è anche una maglietta di Billie Eilish a cui la giovanissima teneva molto e che aveva messo in lavatrice prima di dover fuggire. “…La loro casa, la loro lavatrice…sono cenere. Non ci sono più” , ha detto Meghan che, però, non si è data per vinta, assicurando: “Non conosco Billie Eilish, ma troverò un modo per farti avere la maglietta”. La duchessa ha contattato i suoi amici e, alla fine, Adam Levine dei Maroon 5 con sua moglie, Behati Prinsloo, hanno fatto da tramite, informando la Eilish della situazione. La cantante ha inviato a Meghan diversi oggetti, tra cui un vinile autografato dell’album Hit Me Hard and Soft (2024) e delle magliette.

Solidarietà o egocentrismo?

“Non so nemmeno cosa significhi tutta questa roba…è in momenti come questo che mi sento vecchia” , ha scherzato la duchessa, osservando il merchandising. Infine ha ringraziato Billie Eilish, Adam Levine e Behati Prinsloo per la loro disponibilità e gentilezza. Il gesto di Meghan, però, ha diviso dia la stampa internazionale sia gli utenti dei social. Alcuni lo hanno interpretato come una semplice dimostrazione di solidarietà e affetto, mentre altri hanno insistito sull’idea che la duchessa si sarebbe data tanto da fare solo per stare al centro dell’attenzione, riconquistare la popolarità e ricostruirsi un’immagine dolce e caritatevole dopo le ricorrenti accuse di bullismo.

“Volgare e insensibile”

Molti rimproverano all'ex attrice di aver ostentato un atto di generosità che doveva rimanere privato, di essersi fatta pubblicità sul dolore di una ragazzina che ha perso tutto. Su X il giornalista Dan Wootton ha scritto: “La principale turista del dolore Meghan Markle ha ottenuto gratis del merchandising da Billie Eilish per una teenager colpita dagli incendi di Los Angeles e anzi, ci ha fatto un intero, presuntuoso video Instagram”. Infine l’affondo: “La celebrità più insensibile e volgare sul pianeta. Sono imbarazzato per lei”. Nel suo commento Wootton ha ripreso le parole e il pensiero dell’attrice statunitense Justine Bateman, che all’indomani della visita dei Sussex alle vittime dei roghi ha dichiarato su X: “Meghan Markle e Harry non sono migliori degli sciacalli. Che disgustoso servizio fotografico hanno realizzato. Stanno visitando i luoghi dei danni come turisti? Sono dei politici ora? Non vivono qui. Sono turisti. Turisti del disastro”.

Commenti negativi

Le critiche non finiscono qui. Sotto al post di Dan Wootton un utente ha scritto: “[Meghan] avrebbe dovuto fare questo gesto gentile e non dire una parola. Il suo lato bisognoso di attenzioni dovrebbe sparire…” perché, secondo l’autore del commento, l’impressione è che la duchessa stia comunicando al pubblico un messaggio egocentrico: “Guardatemi, non sono grande?”. Nel video Meghan compare senza trucco e con i capelli sciolti, indossando una felpa nera che sul colletto riporta due scritte, i nomi dei suoi figli Archie e Lilibet Diana. Dopo aver notato il particolare un altro utente ha sottolineato: “Sta usando il disastro per dare un’anteprima delle magliette con i nomi dei figli sul colletto che sta per mettere in vendita?”. Un terzo ha dichiarato: “Sta sfruttando la tragedia come una trovata pubblicitaria”. Un altro, in modo ancor più perfido, ha detto: “Quale staff ha bullizzato per fare il [filmato] e quante riprese ci sono volute per ottenerlo?...”. Un altro ancora: "La vera vittima qui è Meghan, perché non ha abbastanza attenzione. Dimenticate le persone che hanno perso tutto: la vera tragedia sarebbe se lei non riuscisse a cogliere il momento per brillare…”.

Dove sono Billie Eilish e Adam Levine?

Dopo la pubblicazione del post Adam Levine e Billie Eilish sono rimasti in silenzio. Un silenzio assordante, verrebbe da dire. Secondo il Daily Mail, infatti, i due artisti sarebbero “contrariati” a causa del video pubblicato da Meghan. Richard Eden, editor del tabloid ha spiegato al podcast Palace Confidential: “Di solito alle persone famose non piace celebrare questo tipo di cose, se compiono un’azione caritatevole, provano a tenerla riservata. È significativo che Billie Wilish e Adam Levine…non abbiano pubblicato nulla sui social media. Mi chiedo se in realtà Billie Eilish sia molto contenta della spacconata di Meghan…”. A tal proposito la giornalista Jo Elvin ha raccontato un aneddoto sulla riservatezza della Eilish: “Quando lavoravo per una charity che si occupava della lotta contro il cancro [Billie Eilish] fece un video per una bambina e ci venne espressamente chiesto di non metterlo sui social…”.

“Mancanza di consapevolezza di sé”

Secondo Richard Eden Meghan starebbe “cercando materiale da mettere” sul suo profilo Instagram e la storia della ragazzina che ha perso la sua maglietta preferita negli incendi di Los Angeles rappresenterebbe un’occasione da cogliere al volo. In colpo solo, ha detto l’esperto reale, la duchessa di Sussex avrebbe “ostentato” il fatto di essersi assicurata il merchandising di Billie Eilish ed “esibito” nomi celebri come quello di Adam Levine e della stessa Eilish. Un espediente per ammantarsi di glamour e un modo molto diretto per comunicare a quanti la seguono sul social che il suo ruolo nello star system è ben definito e reso ancor più forte dalle amicizie, dai contatti giusti, chiamiamoli così. “Credo che il più grande problema di Meghan sia la mancanza di consapevolezza di sé” , ha fatto notare Charlotte Griffiths del Daily Mail a Palace Confidential. “Sembrava stesse recitando”.

Una semplicità…calcolata

Secondo gli esperti anche l’aspetto di Meghan sarebbe un artificio. La duchessa si è mostrata al pubblico “senza trucco per creare un look informale” , ha detto la Griffiths e i capelli sciolti sarebbero “stati sistemati” per apparire del tutto naturali. Un altro dettaglio importante è l’ambiente: nel filmato ne sono visibili solo alcune parti, dei frammenti della vita privata dei Sussex. La duchessa sarebbe stata “molto attenta a non mostrare la sua casa, come sappiamo è molto discreta per quel che concerne la sua casa e l’angolo” che noi vediamo nel video “è stato organizzato accuratamente”, ha commentato ancora l’esperta, concludendo: “…Mi sarebbe piaciuto vedere quante volte si è esercitata prima di farlo” . In effetti al centro del video c’è sempre Meghan, che sembra deliberatamente voler nascondere il più possibile, attraverso gli ampi gesti e i riposizionamenti della videocamera, del luogo in cui ha scelto di vivere con Harry e i figli. Un’accortezza dettata dal desiderio di privacy, ma anche uno stratagemma per avere la completa attenzione di chi guarda il video.

Un filmato che “grida consumismo”

Alexander Larman di The Spectator, citato dal Daily Mail, ha messo in luce un altro aspetto importante del filmato, che trova “disgustosamente forzato” e “teatrale” : “Grida consumismo e falsità: due cose che ormai la duchessa ha strettamente associato a se stessa”. Meghan ci fa vedere delle t-shirt, un disco, una scatola che assomiglia a un porta pranzo. Tutto molto bello e colorato, ma non sono che oggetti. Qual è il messaggio? Cosa ci lascia questo filmato? Dov’è la personalità di Meghan oltre le sue espressioni entusiaste e i suoi modi che appaiono affettati? In altre parole perché ha girato il video? Per parlarci della ragazzina o anche di se stessa? Ci saranno di certo le migliori intenzioni, ma la modalità di realizzazione e il risultato lascerebbero qualche perplessità. L’impressione sarebbe spesso quella di trovarsi di fronte a un grande pacco regalo incartato elegantemente, ma dentro il quale non c’è nulla. Come se avessimo di fronte una patina dorata e luccicante, ma che viene subito via grattandola, rivelando una superficie grigia. Forse la nostra è l’epoca della superficialità, in cui dobbiamo performare a tutti i costi, ma questa non può diventare una giustificazione per raccontare il mondo e le persone come se vivessimo in una casa di bambole.

Niente “di cui vantarsi”

Alcuni sostengono che la duchessa avrebbe l’abitudine di fare dei gesti apparentemente grandiosi e di costruirvi sopra una narrazione di cui lei è l’unica protagonista. “Pensa che sia abbastanza per fare di lei una brava persona, una persona perfetta” , ha rincarato la dose Charlotte Griffiths. Solo che a Meghan mancherebbero la costanza, la coerenza e l’umiltà per comprendere che “la vera beneficenza non è qualcosa di cui vantarsi” .

Perché se così fosse tradiremmo la vera natura della filantropia, trasformandola in una competizione. E se diventa una gara con gli altri, non può rappresentarci, perché non ci permette di essere ed esprimere noi stessi, ma ci obbliga a omologarci. Allora abbiamo già perso.