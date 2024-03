Meghan Markle torna su Instagram: ecco American Riviera Orchard

L’ultimo post di Harry e Meghan su Instagram risale al 30 marzo 2020, quando la coppia utilizzava ancora il profilo @SussexRoyal. Da allora sono successe moltissime cose e la vita dei duchi è cambiata notevolmente. I due, in questi quattro anni di silenzio social, hanno più volte messo in guardia il pubblico dai rischi per la salute mentale derivati da un uso irresponsabile di queste piattaforme, condividendo anche le loro esperienze personali. Ora, a sorpresa, la duchessa è tornata su Instagram con un progetto tutto nuovo che non includerebbe il principe Harry.

American Riviera Orchard

Da tempo i giornali parlavano di un possibile ritorno sui social di Harry e Meghan, dopo la chiusura del loro profilo @SussexRoyal. Il momento è arrivato, ma non esattamente come molti aveva previsto. Meghan Markle ha aperto un nuovo account su Instagram, ma senza il principe: American Riviera Orchard. Non si tratta di una pagina personale su cui la duchessa parlerà delle sue iniziative benefiche, bensì di un brand di lifestyle, una specie di erede del blog “The Tig”, che Meghan chiuse all’epoca del suo fidanzamento con Harry, nel 2017.

Non a caso Page Six ha parlato di un “The Tig 2.0” . Harper’s Bazaar sostiene che American Riviera Orchard sarà “un’estensione” del vecchio blog e dovrebbe focalizzarsi su argomenti come casa, giardino, cibo, moda. Per il momento sul profilo compare solo l’elegante logo del progetto con la cifra di Meghan, il nome del marchio e il luogo da cui ha preso vita questa nuova creazione, ovvero Montecito. Al profilo Instagram è collegato un sito Internet, attraverso il quale, ha spiegato ancora Page Six, prossimamente dovrebbe essere possibile acquistare prodotti come “marmellate…posate, tovaglie, bicchieri…libri di cucina”.

Cliccando sulla foto del profilo social è possibile accedere a un video in cui compare la duchessa intenta a sistemare delle rose in un vaso e a cucinare (impossibile dire se il filmato sia stato girato proprio a Montecito). La presentazione sembra costruita su un’atmosfera vintage, di classe, sottolineata dalla canzone “I Wish You Love” di Nancy Wilson. Un insider ha rivelato a Page Six: “[Meghan Markle] sta lavorando [a questo progetto], che [racchiude] tutte le cose che ama, tutte le sue passioni, da più di un anno”.

Circa un anno fa un amico della duchessa disse in proposito a Harper’s Bazaar che era in preparazione “qualcosa di più accessibile…qualcosa legato al suo amore per i dettagli, la cura, l’ospitalità, ai semplici piaceri della vita e alla famiglia. Meghan è impegnata a lavorare sulla creazione di qualcosa di sicuro e senza tempo. Qualcosa che non sarà accusato di aggrapparsi a nulla di royal”. Finalmente la duchessa di Sussex ha iniziato un suo percorso che, almeno a giudicare da questo primo passo, non avrebbe nulla a che fare con la Corona britannica.

Vittima di bullismo

Il ritorno di Meghan su Instagram arriva dopo delle dichiarazioni piuttosto forti sul mondo dei social. I Sussex sono sempre stati piuttosto critici nei confronti di questi nuovi mezzi di comunicazione. Lo scorso 8 marzo, in occasione del panel “Rompere le barriere, plasmare le narrazioni: come le donne sono protagoniste dentro e fuori lo schermo”, organizzato per la Giornata Internazionale della Donna al South by Southwest Film Festival di Austin (Texas), Meghan ha raccontato di essere stata vittima di bullismo social in uno dei momenti più belli e delicati della sua vita: “La maggior parte del bullismo e degli abusi che ho subìto sui social media e online è stata quando ero incinta di Archie e Lilibet. Basta pensare a questo per capire perché le persone sia così odiose…nello spazio digitale…abbiamo dimenticato la nostra umanità”.