"Sciacalli" Polemica su Harry e Meghan dopo gli incendi di Los Angeles

Dopo i gravissimi roghi che a Los Angeles hanno distrutto più di 160 chilometri quadrati di terreni, causato almeno 25 morti, riporta Rai News e danni per 250 miliardi di dollari, come specifica Sky Tg24, Harry e Meghan hanno voluto offrire il loro aiuto. La loro presenza sui luoghi degli incendi, però, si è rivelata un boomerang. Molti non hanno apprezzato i loro gesti di solidarietà definendoli, al contrario, solo un nuovo tentativo per ottenere visibilità.

Gli abbracci e la serie rimandata

La gravissima emergenza degli incendi a Los Angeles ha spinto Harry e Meghan a offrire supporto alle persone che hanno perso tutto. Per prima cosa i due hanno aperto la casa di Montecito agli amici sfollati ed esortato, attraverso una nota sul loro sito Sussex.com, a dare una mano a chi non ha più nulla: “Se un amico, una persona cara, o un animale devono evacuare e tu puoi offrire un rifugio sicuro, per favore fallo. E assicurati di contattare i vicini disabili e anziani per vedere se necessitano di un aiuto per evacuare”.

I duchi hanno anche invitato a fare donazioni alla Croce Rossa americana. Subito dopo hanno iniziato a collaborare con lo chef José André per distribuire pasti agli sfollati attraverso la World Central Kitchen, un’organizzazione non governativa che si occupa proprio di fornire cibo alle popolazioni colpite da calamità naturali in tutto il mondo. La coppia è stata poi filmata dalla televisione locale Fox11 a Pasadena proprio mentre offre i pasti alle persone spaventate e disorientate da quanto sta accadendo, abbracciandole e conversando con loro per cercare di dare conforto.

Secondo il People Harry e Meghan avrebbero fatto delle donazioni, anche in denaro, attraverso la Archewell Foundation, ricevendo il plauso del sindaco di Pasadena, Victor Gordo, che era con loro durante la distribuzione del cibo e li ha definiti “grandi personalità con un grande cuore”.

Infine Meghan Markle ha deciso di rimandare al prossimo 4 marzo la sua serie Netflix in programma dal 15 gennaio 2024. In un comunicato, citato dalla Bbc, la duchessa ha spiegato: “Sono grata ai miei partner di Netflix per aver posticipato il lancio [della serie], in modo da concentrarci sulle necessità di quanti hanno subìto le devastazioni degli incendi nel mio Stato, la California”.

“Sciacalli"

Questa manifestazione di solidarietà da parte dei Sussex non ha convinto tutti. Anzi, per molti non è che uno sfoggio di gentilezza, l’ennesimo tentativo di Harry e Meghan per farsi notare, per ripulire un’immagine ormai appannata dal gossip eccessivo, per riportare alla ribalta due personaggi che, forse, non avrebbero più molto da dire.

I commenti in proposito non sono stati teneri. Su X l’attrice e produttrice statunitense Justine Bateman ha scritto: “Meghan Markle e Harry non sono migliori degli sciacalli. Che disgustoso servizio fotografico hanno realizzato. Stanno visitando i luoghi dei danni come turisti? Sono dei politici ora? Non vivono qui. Sono turisti. Turisti del disastro”. Parole durissime su cui molti utenti concordano. Uno ha commentato: “Meghan Markle e il principe Harry vogliono sempre sfruttare la tragedia per promuovere se stessi. È ripugnante…Sono solo due sciocche celebrità con un brand fallimentare…Non solo dei reali qui…”.

Uno dei problemi di Harry e Meghan potrebbe essere la mancanza di fiducia delle persone nei loro confronti. Dopo anni di attacchi alla royal family, attentamente studiati attraverso interviste bomba, un memoir sensazionalistico e dichiarazioni al vetriolo la loro reputazione è crollata. In pochi crederebbero, ormai, nei loro intenti filantropici, anche perché finora le loro iniziative in tal senso non sono state né numerose, né d’impatto.

I duchi non sarebbero stati coerenti nella costruzione del loro marchio e della loro

immagine solidale, dedita a imprese umanitarie. Forse non è tardi per cambiare un destino che sembra già scritto, ma serve un impegno vero, duraturo, più mirato, più profondo e un po’ meno orientato verso le luci dei riflettori.