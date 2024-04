In vendita il maxi appartamento di Raffaella Carrà. Quanto vale: la cifra

Oltre 400 metri quadrati con tre camere da letto e 4 bagni: si tratta di un lussuoso appartamento in vendita a Roma Nord, nel quartiere Vigna Clara e all'interno dell'esclusivo comprensorio "Due Pini", in via Nemea 21. Fin qui tutto normale ma il maxi appartamento non è come tanti altri della stessa categoria perché lì dentro ha vissuto l'indimenticabile Raffaella Carrà. A quasi tre anni dalla scomparsa dell'icona della tv italiana, l'agenzia immobilareEngel & Völkers ha pubblicato online l'annuncio della vendita (e le relative fotografie) alla cifra di un milione e 870mila euro.

Le caratteristiche dell'appartamento

Sul web è possibile fare il tour virtuale a 360 gradi ed è possibile vedere ogni angolo del lussuoso appartamento anche con un video pubblicato su YouTube. L'agenzia immobiliare fa sapere che il prestigioso appartamento si trova al primo piano di uno stabile di quattro: sviluppato tramite la fusione di due unità immobiliari, c'è un doppio ingresso con una superficie interna calpestabile stimata in 384 mq oltre a 36 mq di terrazzo esterno. Tra gli elementi salienti della residenza che fu di Raffaella Carrà spiccano tre balconi, un enorme salone con ampie vedrate, le finiture in marmo oltre a vasca idromassaggio e sauna. Tra le camere da letto, una è riservata agli ospiti ma c'è anche un'ulteriore grande camera matrimoniale con un altro bagno e una stanza che attualmente è " adibita a sala yoga ".

I comfort del comprensorio

L'agenzia spiega che la doppia sala da pranzo può essere trasformata in studio. "L’immobile si presenta da ristrutturare seppur l’impianto elettrico sia stato rivisto recentemente. Ad ogni modo, la pianta dell’immobile consente di essere adattata ad ogni esigenza di personalizzazione degli spazi" . Come detto, il maxi appartamento si trova all'interno dei "Due Pini", esclusivo residence dotato di portierato 24 ore su 24 oltre a un parco, una piscina e alcuni campi da tennis. La Carrà aveva a disposizione anche un box auto, incluso nella vendita, ma i nuovi proprietari potranno lasciare l'auto anche dentro gli spazi condominiali. " Le presenti informazioni e planimetrie sono meramente indicative e non costituiscono elementi contrattuali", conclude Engel & Völkers.

Nata a Bologna il 18 giugno 1943, la Carrà è stata da sempre legata a Roma dove ha iniziato a vivere sin da giovane: icona mondiale di stile, la sua vita privata ha visto la relazione di 11 con Gianni Boncompagni e Sergio Japino, i due grandi amori della sua vita.