“Alla Rai i diritti per la serie dei Ferragnez a Sanremo”. Ma è ancora polemica

Dopo giorni di silenzio, la Rai si è finalmente espressa con una nota ufficiale in merito alla polemica sulla presenza delle telecamere che hanno seguito i Ferragnez nella loro esperienza sanremese. La coppia, che qualcuno dà già per ex, ha registrato le immagini della serie tv per Amazon anche durante la permanenza in Riviera: ora si dice che siano state interrotte a causa della presunta crisi, ma finché i due sono stati in Liguria, le telecamere erano con loro. La nota Rai è arrivata dopo che era stato paventato addirittura un danno erariale per l'utilizzo delle immagini della tv di Stato da parte di un soggetto privato senza autorizzazione.

L'azienda, che nel comunicato sottolinea che " le immagini girate all’interno del teatro Ariston, incluso il backstage, sono di pertinenza esclusiva della Rai e qualunque utilizzo commerciale ne prevede l’acquisto attraverso la controllata Rai Com ", spiega come " la troupe di Banijay, impegnata a seguire Chiara Ferragni per la serie The Ferragnez 2, è stata presente all’interno del teatro Ariston di Sanremo durante le prove della conduttrice sul palco (nei giorni 2,3 e 5 febbraio) e invece nel corso delle dirette (nei giorni 7 e 11 febbraio) è sempre stata posizionata fuori dal camerino di Chiara Ferragni senza mai sostare nel backstage del teatro ".

Stando a quanto riporta la Rai, quindi, ci sarebbe stato un accordo commerciale ben preciso su quello che le telecamere della serie Amazon potevano e non potevano riprendere. E soprattutto dove potevano andare per registrare le loro immagini. Non si hanno informazioni sui compensi che ricerverà la Rai per le immagini utilizzate per la serie dei Ferragnez, visto che questo dipende dal minutaggio impiegato. Tuttavia, poche ore dopo la nota Rai, è andato in onda un servizio di Striscia la notizia che racconta una versione diversa, da un certo punto di vista, che lascia alcuni dubbi su quanto accaduto realmente dietro le quinte del teatro Ariston dove, secondo il programma satirico di Canale5, non era consentito l'accesso ai giornalisti Rai.