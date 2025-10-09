Raimondo Todaro in ospedale, la foto preoccupa i fan. Il messaggio del ballerino: "Sarà così a vita"

Due foto pubblicate su Instagram di Raimondo Todaro in ospedale hanno scatenato il panico tra i fan del ballerino. L'ex docente di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi si è sottoposto ad alcuni controlli di routine, ma gli scatti condivisi con i suoi follower hanno destato molta preoccupazione, spingendo Todaro a fare chiarezza su quanto accaduto.

La malattia

Negli scorsi giorni, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, il danzatore aveva raccontato della malattia che da anni lo tormenta. Una patologia ereditata dal padre che lo costringe a tenersi costantemente monitorato per evitare recidive: " Fare costantemente controlli mi ha consentito di prendere le cose per tempo. Ho ereditato tutto da mio padre, anche i problemi di salute. Al momento la malattia è sotto controllo, c'è un farmaco che mi fa stare meglio e la malattia è in remissione ". In passato Raimondo Todaro si è sottoposto a due delicati interventi per rimuovere tre tumori e lo scorso ottobre è dovuto tornare in sala operatoria a seguito della scoperta di un altro cancro: " Mi sono operato di nuovo ad ottobre per rimuovere un altro tumore, ne ho avuto quattro di cui tre maligni e uno che per fortuna non lo era ".

I nuovi controlli

Proprio per scongiurare recidive il ballerino, ex compagno di Francesca Tocca dalla quale ha avuto una figlia, si è sottoposto a controlli preventivi e nelle scorse ore ha reso partecipi i suoi fan con alcune storie Instagram. Todaro ha pubblicato due scatti dall'ospedale con la flebo per il contrasto inserita nella mano e ha chiesto ai suoi fan di sostenerlo virtualmente. Poi, al termine degli esami clinici, ha fatto un breve video per i suoi follower, parlando dell'esito positivo del controllo. "Tutto apposto. Non ho niente e vaff...." , ha detto nel video, mostrandosi insieme all'amico e cavaliere di Uomini e Donne Diego Tavani.

Sarà così a vita, ma per fortuna il fatto di tenermi monitorato mi permette di prendere tutto per tempo. Ormai è una routine: trovano polipi, mi operano, resto fermo tre giorni e poi torno a lavorare

", aveva raccontato il ballerino professionista a Verissimo.