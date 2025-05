Raimondo Todaro torna a Ballando: l'addio ad Amici, l'ex Francesca Tocca. Chi è e cosa fa oggi

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà un momento speciale quello previsto per la serata conclusiva di Sognando Ballando con le Stelle, in onda venerdì 30 maggio su Rai1. Tra gli ospiti attesi ci sarà anche Raimondo Todaro, volto storico del programma condotto da Milly Carlucci. Il ballerino, amatissimo dal pubblico, tornerà in pista dopo un’assenza di tre anni, come anticipato dal sito di Davide Maggio.

L'avventura ad Amici

Todaro aveva lasciato il format nel 2021 per intraprendere una nuova avventura professionale ad Amici, esperienza televisiva che si è conclusa proprio in questa stagione. Il suo ritorno sul palco di Ballando segna quindi un momento significativo per il programma e per i fan di lunga data.

Grandi ritorni a Ballando

Un ritorno destinato a suscitare emozione in occasione della puntata speciale che celebra i vent’anni del programma. Con un palmarès che conta cinque vittorie e una presenza costante per ben 14 edizioni, Todaro è tra i protagonisti più amati nella storia della trasmissione. Ma in questa serata non sarà da solo. A condividere la pista con lui sarà Samantha Togni, anche lei per anni figura centrale dello show, che aveva preso altre strade professionali negli ultimi tempi. L’annuncio del loro ritorno è arrivato attraverso un video diffuso sui social, accendendo l’entusiasmo dei fan.

Chi è Raimondo Todaro

Raimondo Todaro è uno dei volti più amati e riconosciuti della danza italiana, ma la sua vita privata non è stata esente da alti e bassi. Tra le sue esperienze più difficili, ci sono stati momenti di lotta contro la malattia, dissapori professionali e una storia d’amore tormentata con Francesca Tocca, la ballerina che è al suo fianco per molti anni.

La battaglia contro il cancro

Nel corso della sua esperienza ad Amici nel 2020, Raimondo Todaro ha affrontato un momento estremamente delicato della sua vita privata. Dietro le quinte del talent show, il ballerino ha combattuto contro due tumori maligni, una prova durissima che ha scelto di affrontare in silenzio, senza lasciar trasparire nulla al pubblico o ai colleghi. Come ha raccontato in un’intervista a Verissimo, tutto è cominciato da quello che sembrava un intervento di routine per un’appendicite, ma che si è rivelato ben più complesso del previsto.

" L’intervento durò quattro ore perché l’appendice aveva bucato un pezzo dell’intestino ", ha spiegato. Dopo quella chirurgia, iniziarono i controlli che rivelarono i tumori, ma nonostante le difficoltà, Todaro ha continuato a insegnare, affrontando anche due interventi chirurgici in poco tempo. " Il lavoro è stata la mia fortuna, perché era l’unico momento in cui non pensavo alla malattia ", ha dichiarato, dimostrando la sua determinazione a non farsi abbattere.

La storia d'amore con Francesca Tocca

La vita sentimentale di Raimondo Todaro è da sempre intrecciata a quella di Francesca Tocca, anche lei ballerina. I due si sono conosciuti in giovanissima età e, nel 2013, sono diventati genitori della loro unica figlia, Jasmine. La loro relazione ha attraversato momenti complicati, culminati nella separazione avvenuta nel 2019. Dopo circa un anno e mezzo di distanza, però, l’amore è tornato: la coppia si è ritrovata, riscoprendo un legame ancora più forte. Sembrava un lieto fine, ma a distanza di qualche anno i due si sono poi separati definitivamente.

A raccontarlo durante una recente puntata di Verissimo proprio l'ex compagna: " Adesso siamo molto sereni, io e anche Raimondo, ci tengo a dire che attualmente abbiamo un bellissimo rapporto e che la decisione di lasciarci l’abbiamo presa di comune accordo ", aveva racconta la ballerina. " È difficile da spiegare, ma ci siamo resi conto che, dopo aver dato tutto noi stessi a questa relazione, perché abbiamo fatto davvero di tutto per salvare il matrimonio, ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male. E da persone adulte e che…stavo dicendo che si amano, anche se sembra pazzesco, ma diciamo che è vero, perché con Raimondo c’è un bene che va oltre.

Riconoscere che per il bene dell’altro è il momento di lasciarlo andare è un atto d’amore. E’ una decisione che abbiamo preso insieme, lui per me c’è sempre e io ci sarò sempre per lui. Ad oggi, quando ci vediamo siamo più sereni di prima. Non è mai una cosa bella lasciarsi certo, però ora è così".