Raoul Bova, è di nuovo aria di crisi: dopo l'ex moglie Chiara Giordano, si separa da Rocío Muñoz Morales

Si torna a parlare della crisi che Raoul Bova e Rocio Munoz Morale starebbero vivendo da diversi mesi. Complice la pubblicazione di un servizio fotografico, nel quale l'attore è stato immortalato da solo al mare con le figlie, le voci su un'imminente separazione sono tornate a circolare con insistenza sul web e c'è chi è pronto a scommettere che la coppia si è detta già addio.

Raoul al mare, Rocio a lavoro

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto del protagonista di "Don Matteo" da solo con le figlie Luna e Alma al mare tra giochi d'acqua, tenerezze e tanto amore. L'assenza di Rocio non è però passata inosservata e la rivista ha parlato di una vera e propria "vacanza da separato" per Bova, dando per scontata la fine della relazione tra l'attrice spagnola e il compagno, insieme da 2013, anno nel quale la scintilla scoppiò sul set del film "Immaturi - Il viaggio". Rocio Muñoz Morales è impegnata in Sardegna a Filming Italy Festival, dove le è stato conferito un premio, e pochi giorni fa aveva calcato il red carpet del 102° Arena di Verona Opera Festival per la prima del "Nabucco" di Verdi. Al suo fianco non c'era Raoul Bova, suo compagno da dodici anni, e le voci di crisi erano tornare a scatenarsi.

Gli indizi di crisi

Negli ultimi mesi l'attrice spagnola ha smentito la crisi in un paio di occasioni, persino in tv nel programma di Alessia Marcuzzi "Obbligo o verità": " A volte i gossip ci azzeccano, però colorano e ingigantiscono. Se sei una persona troppo normale, litighi con il tuo fidanzato, vai a prendere i bambini a scuola, per loro è noioso. Devono creare intorno alla normalità un qualcosa di gigante che non è la verità". Eppure le riviste di gossip e gli esperti di cronaca rosa assicurano che tra loro la crisi dura da tempo e che dalla scorsa primavera Bova e Morales vivrebbero da "separati in casa". A mettere un freno ai pettegolezzi non sono bastate neanche le foto pubblicate su Instagram da Rocio, quando due settimane fa la coppia è volata a Disneyland Paris con le figlie.

Ladocumentata dai paparazzi e dalle foto social pesa e alimenta le voci di addio. Pur non essendo sposato con Rocio, per Raoul Bova si tratterebbe della seconda "separazione" dopo la fine del matrimonio con la prima moglie, dalla quale ha divorziato nel 2013.