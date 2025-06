Barbara Snellenburg, che fine ha fatto la Principessa Sofia innamorata di Raoul Bova in "Piccolo grande amore"

Ascolta ora 00:00 00:00

Trentadue anni dopo la prima messa in onda torna in tv la commedia romantica "Piccolo grande amore" con protagonista Raoul Bova e Barbara Snellenburg. Il film diretto da Carlo Vanzina racconta la storia d'amore tra la principessa Sofia di Liechtenhaus e Marco, un istruttore di windsurf; una pellicola che di fatto ha lanciato la carriera di Raoul Bova nel mondo del cinema. Iconica la scena dell'attore che emerge dall'acqua dopo una nuotata e viene notato per la prima volta dalla protagonista del film. Negli anni la pellicola è diventata un cult del cinema romantico italiano ma mentre la carriera di Bova è decollata, quella dell'attrice olandese si è limitata a poche comparsate.

Chi è Barbara Snellenburg

Classe 1975 Barbara Snellenburg si trasferisce giovanissima dall'Olanda in Italia per tentare la carriera nel mondo della moda. Nel 1992 il regista Carlo Vanzina la sceglie come protagonista del suo film "Piccolo grande amore", che le da una grande popolarità. Nonostante il successo Barbara continua a lavorare come modella, ma nel 1995 torna in tv nella serie Rai "Pazza famiglia" con Enrico Montesano. A quest'esperienza fanno seguito alcune comparsate minori in film per il cinema come "Simpatici & antipatici" di Christian De Sica, "Tutti gli uomini del deficiente" e "La verità vi prego sull'amore". In seguito Snellenburg torna a dedicarsi alla moda salvo poi rispondere alla chiamata di Sandra e Raimondo Vianello, che la voglio nella loro fiction "Casa Vianello", dove lavora alternativamente dal 2000 al 2007.

Che fine ha fatto l'attrice

Abbandonato il mondo del cinema e della televisione Barbara Snellenburg si è concentrata sulla sua carriera di modella. L'olandese è ancora molto richiesta dai brand di moda italiani e internazionali e a Milano ha deciso di mettere radici. L'attrice e modella vive in un lussuoso appartamento nel cuore del capoluogo lombardo da diversi anni insieme al compagno Henrik Hansson, con il quale condivide la passione per il fashion. Amante dei gatti e del bricolage Snellenburg è molto attiva su Instagram, dove condivide le sue giornate e i progetti di fai-da-te. Sui suoi profili social non è raro trovarla in compagnia di altri volti noti della tv italiana come Filippa Lagerback, Ellen Hidding e Natasha Stefanenko, sue amiche da molti anni. Nel 2022 Barbara Snellenburg tornò a parlare del film "Piccolo grande amore" a seguito della morte improvvisa dell'attore David Warner, anche lui nel cast della pellicola.

Era una persona gentile, paziente, generosa e con grande umorismo. Un grandissimo attore con il quale ho avuto l’onore di lavorare. Thank you David",

scrisse su Instagram la modella, dando l'ultimo saluto al collega di set.